Мартемьянов: «Сезон для «Сибири» прошел на четверочку, не хотелось так рано заканчивать»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым».

«Игры была равная до первого гола. Потом немного команда сникла. Старались перевернуть матч, в некоторых моментах у нас это получалось. Некоторые люди были не готовы к таким матчам. Сезон прошел на четверочку. Не хотелось так рано заканчивать сезон.

Команде не хватило мастерства. Когда «Салават» забросил второй гол, они выжали из него максимум. У нас были моменты и похлеще. Где-то не хватило хладнокровия, уверенности и опыта. Парни прогрессируют. Они неплохие ребята, есть куда расти. Для них это колоссальный опыт. Парни умеют работать», — приводит слова Мартемьянова ГорОбзор.Ру.

Сегодня, 10 марта, «Сибирь» в пятом матче уступила «Салавату Юлаеву» со счетом 2:3 и завершила выступление в плей-офф КХЛ.

Команда из Уфы выиграла серию со счетом 4-1 и вышла в полуфинал Восточной конференции, где сыграет с «Трактором».