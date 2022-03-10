Мартемьянов: «Сезон для «Сибири» прошел на четверочку, не хотелось так рано заканчивать»
Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым».
«Игры была равная до первого гола. Потом немного команда сникла. Старались перевернуть матч, в некоторых моментах у нас это получалось. Некоторые люди были не готовы к таким матчам. Сезон прошел на четверочку. Не хотелось так рано заканчивать сезон.
Команде не хватило мастерства. Когда «Салават» забросил второй гол, они выжали из него максимум. У нас были моменты и похлеще. Где-то не хватило хладнокровия, уверенности и опыта. Парни прогрессируют. Они неплохие ребята, есть куда расти. Для них это колоссальный опыт. Парни умеют работать», — приводит слова Мартемьянова ГорОбзор.Ру.
Сегодня, 10 марта, «Сибирь» в пятом матче уступила «Салавату Юлаеву» со счетом 2:3 и завершила выступление в плей-офф КХЛ.
Команда из Уфы выиграла серию со счетом 4-1 и вышла в полуфинал Восточной конференции, где сыграет с «Трактором».
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|2
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|14
|71
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|4
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|18
|62
|5
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|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
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|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|1 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|3 - 2
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|10.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|3 : 2
|10.03
|19:00
|
Ак Барс – Авангард
|- : -
|10.03
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|5 : 2