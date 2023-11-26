«Сочи» одержал волевую победу над «Амуром»
«Сочи» на выезде победил «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.
У гостей дубль оформил Джереми Бракко, по шайбе забросили Джесси Грэм, Тимур Хафизов и Амир Гараев. У хозяев отличились Егор Коршков и Владислав Барулин.
Сочинцы проигрывали по ходу матча 0:2.
«Амур» набрал 34 очка в 35 матчах и занимает 9-е место в таблице «Востока». «Сочи» прервал серию из трех поражений подряд и находится на 9-й позиции «Запада» (30 очков).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Сочи» (Сочи) — 2:5 (2:0, 0:3, 0:2)
Голы: Коршков — 6 (Барулин), 9:55 — 1:0. Барулин — 4, 18:28 — 2:0. Грэм — 5 (бол., Мичков), 24:19 — 2:1. Бракко — 4 (бол., Грэм, Гараев), 25:41 — 2:2. Хафизов — 6 (Хуснутдинов, Мичков), 28:59 — 2:3. Бракко — 5 (Феоктистов, Арт.А. Волков), 58:33 — 2:4. Гараев — 6 (Манухов, Сагадеев), 59:07 — 2:5.
Вратари: Бобков — Бердин.
Штраф: 10 — 4.
Броски: 31 (10+7+14) — 36 (10+17+9).
Судьи: Васильев, Оленин.
Хабаровск. Платинум-Арена.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|36
|24
|12
|52
|2
|Авангард
|34
|22
|12
|47
|3
|Лада
|36
|19
|17
|46
|4
|Сал. Юлаев
|35
|21
|14
|43
|5
|Ак Барс
|35
|20
|15
|42
|6
|Автомобилист
|36
|19
|17
|42
|7
|Трактор
|35
|18
|17
|40
|8
|Сибирь
|35
|16
|19
|37
|9
|Амур
|35
|14
|21
|34
|10
|Нефтехимик
|35
|14
|21
|34
|11
|Барыс
|35
|10
|25
|27
|12
|Адмирал
|33
|9
|24
|25
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|36
|23
|13
|49
|2
|Динамо М
|34
|23
|11
|49
|3
|Локомотив
|33
|21
|12
|44
|4
|Торпедо
|35
|20
|15
|43
|5
|СКА
|34
|21
|13
|42
|6
|ЦСКА
|34
|19
|15
|40
|7
|Северсталь
|35
|15
|20
|35
|8
|Динамо Мн
|33
|15
|18
|34
|9
|Сочи
|36
|14
|22
|30
|10
|Куньлунь РС
|37
|12
|25
|29
|11
|Витязь
|35
|12
|23
|28
|26.11
|10:00
|
Адмирал – Северсталь
|4 : 5 Б
|26.11
|10:00
|
Амур – Сочи
|2 : 5
|26.11
|17:10
|
Динамо Мн – Динамо М
|- : -