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Сегодня, 12:27

«Сочи» одержал волевую победу над «Амуром»

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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«Сочи» на выезде победил «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.

У гостей дубль оформил Джереми Бракко, по шайбе забросили Джесси Грэм, Тимур Хафизов и Амир Гараев. У хозяев отличились Егор Коршков и Владислав Барулин.

Сочинцы проигрывали по ходу матча 0:2.

«Амур» набрал 34 очка в 35 матчах и занимает 9-е место в таблице «Востока». «Сочи» прервал серию из трех поражений подряд и находится на 9-й позиции «Запада» (30 очков).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Сочи» (Сочи) — 2:5 (2:0, 0:3, 0:2)

Голы: Коршков — 6 (Барулин), 9:55 — 1:0. Барулин — 4, 18:28 — 2:0. Грэм — 5 (бол., Мичков), 24:19 — 2:1. Бракко — 4 (бол., Грэм, Гараев), 25:41 — 2:2. Хафизов — 6 (Хуснутдинов, Мичков), 28:59 — 2:3. Бракко — 5 (Феоктистов, Арт.А. Волков), 58:33 — 2:4. Гараев — 6 (Манухов, Сагадеев), 59:07 — 2:5.

Вратари: Бобков — Бердин.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 31 (10+7+14) — 36 (10+17+9).

Судьи: Васильев, Оленин.

Хабаровск. Платинум-Арена.

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КХЛ
ХК Амур
ХК Сочи
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«Амур» — «Сочи»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Дубль Лишки помог «Северстали» обыграть «Адмирал»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 36 24 12 52
2 Авангард 34 22 12 47
3 Лада 36 19 17 46
4 Сал. Юлаев 35 21 14 43
5 Ак Барс 35 20 15 42
6 Автомобилист 36 19 17 42
7 Трактор 35 18 17 40
8 Сибирь 35 16 19 37
9 Амур 35 14 21 34
10 Нефтехимик 35 14 21 34
11 Барыс 35 10 25 27
12 Адмирал 33 9 24 25
Западная конференция И В П О
1 Спартак 36 23 13 49
2 Динамо М 34 23 11 49
3 Локомотив 33 21 12 44
4 Торпедо 35 20 15 43
5 СКА 34 21 13 42
6 ЦСКА 34 19 15 40
7 Северсталь 35 15 20 35
8 Динамо Мн 33 15 18 34
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Адмирал – Северсталь
 4 : 5 Б
26.11 10:00
Амур – Сочи
 2 : 5
26.11 17:10
Динамо Мн – Динамо М
 - : -
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