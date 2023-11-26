Дубль Лишки помог «Северстали» обыграть «Адмирал»
«Северсталь» на выезде обыграла «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:4 Б.
Решающий буллит забросил Даниил Аймурзин.
В основное время дубль за гостей оформил Адам Лишка. По разу отличились Иван Подшивалов и Руслан Абросимов.
Дублем за хозяев отметился Александр Горшков. Еще по одной шайбе забросили Николай Чебыкин и Никита Аноховский.
«Северсталь» (35 очков) после 35 игр занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ. «Адмирал» (25) после 33 игр идет последним на «Востоке».
В следующем матче владивостокцы на выезде сыграют с «Амуром». «Северсталь» в гостях встретится с «Сибирью». Обе игры пройдут 28 ноября.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Северсталь» (Череповец) — 4:5 Б (2:2, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Лишка — 7 (Муханов, Абросимов), 3:56 — 0:1. Лишка — 8 (бол., Степанов, Пилипенко), 6:30 — 0:2. Чебыкин — 2 (Горшков, Паутов), 10:16 — 1:2. Аноховский — 3 (Бучельников), 16:11 — 2:2. Подшивалов — 4 (Коростелев), 20:20 — 2:3. Горшков — 3 (бол., Соловьев, Гутик), 39:47 — 3:3. Горшков — 4 (Берлев, Фьоре), 43:17 — 4:3. Абросимов — 6 (Давыдов, Чуркин), 47:25 — 4:4.
Победный буллит: Аймурзин.
Вратари: С.В. Иванов — Шугаев.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 40 (12+12+9+7) — 37 (12+11+12+2).
Судьи: Бирин, Наумов.
26 ноября. Владивосток. Фетисов Арена.
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