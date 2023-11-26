Дубль Лишки помог «Северстали» обыграть «Адмирал»

«Северсталь» на выезде обыграла «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:4 Б.

Решающий буллит забросил Даниил Аймурзин.

В основное время дубль за гостей оформил Адам Лишка. По разу отличились Иван Подшивалов и Руслан Абросимов.

Дублем за хозяев отметился Александр Горшков. Еще по одной шайбе забросили Николай Чебыкин и Никита Аноховский.

«Северсталь» (35 очков) после 35 игр занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ. «Адмирал» (25) после 33 игр идет последним на «Востоке».

В следующем матче владивостокцы на выезде сыграют с «Амуром». «Северсталь» в гостях встретится с «Сибирью». Обе игры пройдут 28 ноября.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Северсталь» (Череповец) — 4:5 Б (2:2, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Лишка — 7 (Муханов, Абросимов), 3:56 — 0:1. Лишка — 8 (бол., Степанов, Пилипенко), 6:30 — 0:2. Чебыкин — 2 (Горшков, Паутов), 10:16 — 1:2. Аноховский — 3 (Бучельников), 16:11 — 2:2. Подшивалов — 4 (Коростелев), 20:20 — 2:3. Горшков — 3 (бол., Соловьев, Гутик), 39:47 — 3:3. Горшков — 4 (Берлев, Фьоре), 43:17 — 4:3. Абросимов — 6 (Давыдов, Чуркин), 47:25 — 4:4.

Победный буллит: Аймурзин.

Вратари: С.В. Иванов — Шугаев.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 40 (12+12+9+7) — 37 (12+11+12+2).

Судьи: Бирин, Наумов.

26 ноября. Владивосток. Фетисов Арена.