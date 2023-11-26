«Амур» встретится с «Сочи» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 26 ноября. Матч пройдет в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум-Арена» в Хабаровске и начнется в 10.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Амур» — «Сочи» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Также следить за регулярным чемпионатом КХЛ сезона 2023 / 2024 можно на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Жители Хабаровска смогут следить за игрой своей команды на телеканале «Губерния». Начало эфира — 16.50 по местному времени.

Календарь игр и результаты встреч доступны в разделе лиги на сайте «СЭ».

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