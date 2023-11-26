«Амур» — «Сочи»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
«Амур» встретится с «Сочи» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 26 ноября. Матч пройдет в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум-Арена» в Хабаровске и начнется в 10.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи «Амур» — «Сочи» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Также следить за регулярным чемпионатом КХЛ сезона 2023 / 2024 можно на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.
Жители Хабаровска смогут следить за игрой своей команды на телеканале «Губерния». Начало эфира — 16.50 по местному времени.
Календарь игр и результаты встреч доступны в разделе лиги на сайте «СЭ».
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|36
|24
|12
|52
|2
|Авангард
|34
|22
|12
|47
|3
|Лада
|36
|19
|17
|46
|4
|Сал. Юлаев
|35
|21
|14
|43
|5
|Ак Барс
|35
|20
|15
|42
|6
|Автомобилист
|36
|19
|17
|42
|7
|Трактор
|35
|18
|17
|40
|8
|Сибирь
|35
|16
|19
|37
|9
|Амур
|34
|14
|20
|34
|10
|Нефтехимик
|35
|14
|21
|34
|11
|Барыс
|35
|10
|25
|27
|12
|Адмирал
|32
|9
|23
|24
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|36
|23
|13
|49
|2
|Динамо М
|34
|23
|11
|49
|3
|Локомотив
|33
|21
|12
|44
|4
|Торпедо
|35
|20
|15
|43
|5
|СКА
|34
|21
|13
|42
|6
|ЦСКА
|34
|19
|15
|40
|7
|Динамо Мн
|33
|15
|18
|34
|8
|Северсталь
|34
|14
|20
|33
|9
|Куньлунь РС
|37
|12
|25
|29
|10
|Сочи
|35
|13
|22
|28
|11
|Витязь
|35
|12
|23
|28
|26.11
|10:00
|
Адмирал – Северсталь
|- : -
|26.11
|10:00
|
Амур – Сочи
|- : -
|26.11
|17:10
|
Динамо Мн – Динамо М
|- : -