Амиров рассказал о своем состоянии после химиотерапии

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров рассказал о своем состоянии после курса лечения.

«Наш клуб выполнил колоссальную работу в плане лечения, организации. Например, мне помогали в Германии. Я очень благодарен «Салавату Юлаеву» за поддержку во всем. Большое спасибо руководству и всей системе клуба. Восстановление проходит отлично. Сейчас я прохожу курсы, которые мне назначили врачи. Восстанавливаюсь, тренируюсь: все, слава богу, идет хорошо. Что касается одноклубника из нашей системы, которому отказали в операции финские врачи, о котором так много писали. Речь не идет обо мне, но хочу ему пожелать от всех нас здоровья, здоровья и еще раз здоровья», — приводит пресс-служба уфимского клуба слова Амирова.

В феврале у Амирова диагностировали опухоль мозга. Форвард прошел шестинедельный курс химиотерапии в Германии.