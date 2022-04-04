Амиров прошел шестинедельный курс химеотерапии

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров прошел шестинедельный курс химеотерапии, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Нападающий поддерживает форму в тренажерном зале. Также «Торонто», которому принадлежат права на игрока в НХЛ, арендовал для него лед в Германии, чтобы он катался три раза в неделю.

У российского нападающего диагностировали опухоль головного мозга. Болезнь была обнаружена во время обследования и последующего лечения хоккеиста от другой травмы.

Сейчас Амиров проходит лечение в Германии и не будет играть как минимум до конца этого сезона.