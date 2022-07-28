«Трактор» объявил об уходе защитника Бэйлена

Как ранее сообщал «СЭ», защитник Ник Бэйлен покинул «Трактор».

Пресс-служба клуба информирует, что контракт с 32-летним хоккеистом расторгнут по соглашению сторон. Права на игрока в КХЛ до окончания сезона-2024/25 остаются у клуба.

Также по информации «СЭ», американский хоккеист, у которого есть белорусский паспорт, может продолжить карьеру в минском «Динамо».

В прошлом сезоне Бэйлен провел 49 матчей за челябинскую команду и набрал 42 (6+36) очка в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф у него 15 игр и 8 (4+4) очков.