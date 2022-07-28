На 62-м году жизни скончался сервисмен сборных России по хоккею Александр Резепов

27 июля скончался сервисмен сборных команд России по хоккею Александр Резепов, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России. Ему был 61 год.

В 2011 году специалист по подготовке спортивного инвентаря становился чемпионом мира вместе с молодежной сборной России.

Резепов являлся воспитанником воскресенского хоккея, мастером спорта. Работал детским тренером в школе «Химик».