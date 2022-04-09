Алексей Потапов: «Без разницы, 0:6 или 0:7. Мне кажется, что 0:1 гораздо больнее поражение»
Нападающий «Трактора» Алексей Потапов дал комментарий после завершения четвертого матча серии против «Металлурга» (0:6, 1-3).
«Не забили первыми, был хороший момент. Закон природы никто не отменял: не забиваешь ты, забивают тебе. Они забили какие-то нетипичные голы. Но надо отдать должное сопернику, он здорово играл. Я уверен, мы должны сделать выводы.
Четыре штанги? Надо заслужить гол. Значит, не заслужили. За четыре штанги даже одного гола не дают. Это даже не в створ ворот бросок. Может быть, в третьем периоде соперник бросил играть, но я рад, что мы все равно проявили характер в конце и создавали моменты. Огромное спасибо болельщикам, что они поддерживали команду до конца и не уходили. Я хочу, чтобы в Челябинске состоялся еще один матч.
Откуда взять силы после такого матча? Без разницы, 0:6 или 0:7. Мне кажется, что 0:1 гораздо больнее поражение. Выиграл тот, кто больше заслужил и больше хотел. Мы сегодня даже одного гола не заслужили. Надеюсь, что это сослужит нам хорошую службу. Характер надо проявлять. Либо все заканчивается в Магнитке и мы будем заниматься не пойми чем, либо мы возвращаемся сюда. Надеюсь, что все в наших руках. То, что надо забывать эту игру и выходить с совершенно другим настроем, — это точно», — цитирует игрока сайт КХЛ.
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|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
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СКА - Спартак
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Металлург - Авангард
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ЦСКА - Динамо М
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Трактор - Сал. Юлаев
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|1/4 финала конференции
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Динамо М - Северсталь
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
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|
Ак Барс - Авангард
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
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|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|9.04
|15:00
|
Трактор – Металлург
|0 : 6