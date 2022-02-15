Алексей Морозов: «Рекордный бонус? Сумма с шестью нулями. В долларах»

Президент КХЛ, экс-форвард сборной России Алексей Морозов в интервью «СЭ» рассказал, какие бонусы были в его контрактах.

— Помните, какие бонусы были прописаны в ваших контрактах?

— Всё стандартно — определенное количество голов, передач, попадание в пятерку лучших бомбардиров лиги...

— Рекордный бонус в карьере?

— В 2007-м, когда набрал в «Ак Барсе» ровно 100 очков — 83 в регулярке и 17 в плей-офф. Случилась хорошая прибавка к зарплате.

— Сумма с пятью нулями?

— С шестью! В долларах. Ну а за командные достижения предусматривались отдельные выплаты.

— Самый обидный случай, когда остались без бонусов?

— Не возникало ситуации, когда бы мне для получения премии не хватило гола или очка. Обычно в соглашении прописывалась задача-минимум — 20 очков. Дальше каждый балл приносил дополнительный бонус. Спасибо агенту, который грамотно составлял контракты.

Полностью интервью Морозова можно прочитать здесь.