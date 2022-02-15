Президент КХЛ Морозов рассказал, почему отказался от должности генерального менеджера «Ак Барса»

Президент КХЛ, экс-форвард и капитан сборной России Алексей Морозов в интервью «СЭ» объяснил, почему шесть лет назад не согласился на предложение «Ак Барса» занять пост генерального менеджера.

— Во-первых, с руководством клуба разошлись во взглядах на то, как должен работать генменеджер. Предполагалось, что я буду отвечать за комплектование команды и результат. Но потом выяснилось, что по всем решениям последнее слово не за мной.

— А за кем же?

— За Хуснутдиновым, генеральным директором, и Билялетдиновым, главным тренером. Как тут подбирать игроков, договариваться с агентами? И я сказал «нет».

— Что во-вторых?

— Уезжать в Казань без семьи — не вариант. Но и срывать ее из Москвы не хотелось. Здесь быт налажен, у старших хорошая школа, у младших — садик... Я же почему в 2014-м закончил?

— Почему?

— Когда летом ЦСКА расторг со мной контракт, предложения были исключительно от немосковских клубов. Поразмыслил — и решил никуда не дергаться. Побыть с семьей.

Полностью интервью Морозова можно прочитать здесь.