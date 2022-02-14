Защитник «Сочи» Рундблад может вернуться вернуться в чемпионат Швеции

Защитник «Сочи» Давид Рундблад может покинуть КХЛ. Интерес к 31-летнему игроку проявляет «Шеллефтео», сообщает Hockeysverige.se.

КХЛ приняла решение досрочно завершить регулярный чемпионат, а сочинский клуб не попал в плей-офф.

В нынешней регулярке Рундблад провел 42 матча и набрал 6 (2+4) очков.

Ранее стало известно, что защитник «Сочи» Янис Якс также может доиграть текущий сезон в шведском чемпионате. Он подпишет контракт с командой «Регле».