Алексей Морозов: «Многие говорят, что игроки уезжают из-за маленьких зарплат»

Президент КХЛ Алексей Морозов в эфире YouTube-канала «СЭ» прокомментировал ситуацию с потолком зарплат в лиге, в который не включены бонусы за выход в финалы конференций.

— Почему игрок не может за свои достижения получать бонусы? Многие говорят, что игроки уезжают из-за маленьких зарплат.

— Бонусы стимулируют игроков, чтобы добиваться результатов. Четыре клуба, которые достигли финалов, могут потратить чуть больше. Посмотрите на «Трактор»: наверняка игроки, которые туда едут, рассчитывают получить бонусы, — заявил Морозов.

(Михаил Зислис, Алексей Шевченко)