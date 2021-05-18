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Алексей Морозов: «Многие говорят, что игроки уезжают из-за маленьких зарплат»

13:18
Алексей Морозов. Фото photo.khl.ru
Алексей Морозов. Фото photo.khl.ru
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Президент КХЛ Алексей Морозов в эфире YouTube-канала «СЭ» прокомментировал ситуацию с потолком зарплат в лиге, в который не включены бонусы за выход в финалы конференций.

— Почему игрок не может за свои достижения получать бонусы? Многие говорят, что игроки уезжают из-за маленьких зарплат.

— Бонусы стимулируют игроков, чтобы добиваться результатов. Четыре клуба, которые достигли финалов, могут потратить чуть больше. Посмотрите на «Трактор»: наверняка игроки, которые туда едут, рассчитывают получить бонусы, — заявил Морозов.

(Михаил Зислис, Алексей Шевченко)

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