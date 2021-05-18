Президент КХЛ рассказал о возможном расширении лиги
13:31
Президент КХЛ Алексей Морозов в эфире YouTube-канала «СЭ» прокомментировал возможное расширение лиги.
— Есть заинтересованные страны. Мы работаем в этом направлении.
— «Слован» не хочет вернуться?
— Мы с ними говорили, у них пока с финансированием не очень. Все-таки пандемия, у всех сейчас сложная ситуация.
(Михаил Зислис, Алексей Шевченко)
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