Президент КХЛ рассказал о возможном расширении лиги

Президент КХЛ Алексей Морозов в эфире YouTube-канала «СЭ» прокомментировал возможное расширение лиги.

— Есть заинтересованные страны. Мы работаем в этом направлении.

— «Слован» не хочет вернуться?

— Мы с ними говорили, у них пока с финансированием не очень. Все-таки пандемия, у всех сейчас сложная ситуация.

(Михаил Зислис, Алексей Шевченко)