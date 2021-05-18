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Алексей Морозов: «Адмирал» постепенно гасит долги. Они должны игрокам и тренерам 56 млн рублей»

13:14
Логотип &quot;Адмирала&quot;. Фото ХК "Адмирал".
Логотип &amp;quot;Адмирала&amp;quot;. Фото ХК &quot;Адмирал&quot;.
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Президент КХЛ Алексей Морозов в эфире YouTube-канала «СЭ» рассказал о долгах «Адмирала», который пропустил прошлый сезон, но включен в лигой в состав участников на сезон-2021/22.

 

— «Адмирал» постепенно гасит долги. Они были должны игрокам и тренерам 100 млн рублей, теперь — 56, — заявил Морозов.

(Алексей Шевченко, Михаил Зислис)

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