Алексей Морозов: «Адмирал» постепенно гасит долги. Они должны игрокам и тренерам 56 млн рублей»
13:14
Президент КХЛ Алексей Морозов в эфире YouTube-канала «СЭ» рассказал о долгах «Адмирала», который пропустил прошлый сезон, но включен в лигой в состав участников на сезон-2021/22.
— «Адмирал» постепенно гасит долги. Они были должны игрокам и тренерам 100 млн рублей, теперь — 56, — заявил Морозов.
(Алексей Шевченко, Михаил Зислис)
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