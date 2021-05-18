Алексей Морозов: «Адмирал» постепенно гасит долги. Они должны игрокам и тренерам 56 млн рублей»

Президент КХЛ Алексей Морозов в эфире YouTube-канала «СЭ» рассказал о долгах «Адмирала», который пропустил прошлый сезон, но включен в лигой в состав участников на сезон-2021/22.

— «Адмирал» постепенно гасит долги. Они были должны игрокам и тренерам 100 млн рублей, теперь — 56, — заявил Морозов.

(Алексей Шевченко, Михаил Зислис)