Алексей Емелин: «Если уже снялись несколько команд с чемпионата, то не имеет смысла доигрывать плей-офф»

Капитан «Авангарда» Алексей Емелин прокомментировал ситуацию, которая сложилась в КХЛ. Из-за пандемии коронавируса плей-офф Кубка Гагарина была прерван.

— Как ты относишься ко всей ситуации, которая случилась в мире, к отменам чемпионатов и сезонов? Как ты сам со своей семьей это переживаешь? Что делаешь для того, чтобы не заразиться?

— Ничего кардинального нет, делаем то, что рекомендуют для всех — мыть руки и стараться не появляться в общественных местах, где много людей, — цитирует Емелина официальный сайт омичей. — А касаемо ситуации в мире и в лигах — конечно, очень обидно, что эпидемия прерывает хоккей, останавливает весь спорт. Как раз сейчас должны начинаться игры плей-офф, самые захватывающие матчи. Болельщики теперь не смогут поддержать свои команды, пришлось остановить все чемпионаты. Это сильно огорчает.

— Сейчас предлагаются разные форматы для завершения сезона КХЛ. Ты за то, чтобы сезон был доигран, или все-таки надо его отменить?

— Опять же: есть люди, которые думают и будут принимать решения по этому поводу. Лично мое мнение — если уже снялись несколько команд с чемпионата, то не имеет смысла доигрывать плей-офф. Если бы все участники, которые остались после первого раунда, согласились бы играть какой-то турнир, или придумали какой-то другой формат, или начали бы плей-офф позже, то почему нет? А если уже команды начали сниматься с турнира, то имеет смысл просто остановить его.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется