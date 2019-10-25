В Москве стартовал первый в истории континентальный конкурс спортивно-технологических стартапов. Это еще один этап на пути создания венчурного фонда в спортивно-технологической области, о котором ранее заявил председатель совета директоров «Авангарда», член совета директоров КХЛ Александр Крылов.

— Спорт — наиболее перспективная область для применения инновационных технологических решений. Поэтому, учитывая богатый опыт управления спортивными проектами, было принято решение, что наш венчурный фонд будет специализироваться на проектах в области спорт-теха. Однако для полноценного формирования фонда прежде всего необходимы бизнес-идеи, под которые затем будут привлечены инвестиции. Конкурс спортивно-технологических стартапов должен помочь собрать эти решения на одной площадке. От такого партнерства выиграют все стороны — бизнес получит возможности и решения для своего развития, стартапы — поддержку и реализацию своих идей, — отметил Крылов.