«ИИХФ молчаливо поддерживает культ КХЛ». Чешский журналист раскритиковал решение Международной федерации хоккея
Чешский журналист Павел Рышавы раскритиковал решение Международной федерации хоккея не исключать Россию из своих структур.
«Хоккеист, который решил доиграть сезон в России, потому что не хочет терять деньги, не хуже и не лучше обычного европейца, который водит машину и ходит на работу. Надо понимать, что у тебя не просто не будет миллионов на счету — наоборот, тебе придется еще заплатить свои деньги, чтобы тебя не оштрафовали по правилам ИИХФ за разрыв контракта.
Лучше спросить ИИХФ, почему они не исключили Россию из своих структур. Чего они боятся? Получается, ИИХФ молчаливо поддерживает культ КХЛ, хотя и отстранила сборные России от международных соревнований», — написал Рышавы на сайте isport.blesk.cz.
Ранее совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований и лишил Омск и Новосибирск права на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 1
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|26.04
|17:00
|
Металлург – ЦСКА
|- : -