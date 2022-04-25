«ИИХФ молчаливо поддерживает культ КХЛ». Чешский журналист раскритиковал решение Международной федерации хоккея

Чешский журналист Павел Рышавы раскритиковал решение Международной федерации хоккея не исключать Россию из своих структур.

«Хоккеист, который решил доиграть сезон в России, потому что не хочет терять деньги, не хуже и не лучше обычного европейца, который водит машину и ходит на работу. Надо понимать, что у тебя не просто не будет миллионов на счету — наоборот, тебе придется еще заплатить свои деньги, чтобы тебя не оштрафовали по правилам ИИХФ за разрыв контракта.

Лучше спросить ИИХФ, почему они не исключили Россию из своих структур. Чего они боятся? Получается, ИИХФ молчаливо поддерживает культ КХЛ, хотя и отстранила сборные России от международных соревнований», — написал Рышавы на сайте isport.blesk.cz.

Ранее совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований и лишил Омск и Новосибирск права на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года.