«Ак Барс» подписал новый контракт с нападающим Кателевским

«Ак Барс» подписал новый контракт с нападающим Дмитрием Кателевским.

Как сообщает пресс-служба клуба, двустороннее соглашение рассчитано до 30 апреля 2026 года.

В нынешнем сезоне он сыграл за «Ак Барс» 13 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.