«Локомотив» заключил новые контракты с защитниками Рафиковым и Осиповым

«Локомотив» заключил новые контракты с защитниками Рушаном Рафиковым и Максимом Осиповым.

Как сообщает сайт КХЛ, соглашения рассчитаны до 30 апреля 2025 года.

Рафиков в нынешнем сезоне сыграл в составе «Локомотива» 44 матча и набрал 16 (5+11) очков, у Осипова — 42 игры и 3 (1+2) очка.