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Сегодня, 15:14

Стала известна зарплата нападающего «Нефтехимика» Митякина

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин подписал новый контракт с клубом до конца сезона-2025/26. Зарплата игрока составит 20 миллионов рублей в год.

25-летний хоккеист в этом сезоне провел 43 матча и набрал 21 (9+12) очков. Всего на счету Митякина 132 игры в КХЛ и 41 (17+24) очков.

«Нефтехимик» замыкает турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 39 очков.

Евгений Митякин
ХК Нефтехимик
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Западная конференция И В П О
1 СКА 44 35 9 73
2 Локомотив 44 28 16 62
3 ЦСКА 42 26 16 57
4 Торпедо 43 27 16 57
5 Динамо М 44 25 19 57
6 Спартак 44 20 24 46
7 Витязь 44 19 25 46
8 Динамо Мн 44 17 27 42
9 Северсталь 43 16 27 42
10 Куньлунь 45 16 29 36
11 Сочи 42 5 37 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 43 28 15 61
2 Металлург 43 26 17 58
3 Сибирь 45 26 19 55
4 Авангард 43 25 18 54
5 Сал. Юлаев 43 23 20 54
6 Адмирал 44 24 20 53
7 Ак Барс 43 21 22 49
8 Барыс 44 19 25 41
9 Амур 42 17 25 40
10 Трактор 44 17 27 40
11 Нефтехимик 43 18 25 39
Результаты / календарь
8.12
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5.01
28.12 15:30
Сибирь – Барыс
 - : -
28.12 16:30
Авангард – Автомобилист
 - : -
28.12 17:00
Трактор – Сал. Юлаев
 - : -
28.12 19:00
Ак Барс – Металлург
 - : -
28.12 19:00
Куньлунь – Локомотив
 - : -
28.12 19:00
Северсталь – Спартак
 - : -
28.12 19:10
Динамо Мн – Торпедо
 - : -
28.12 19:30
Сочи – Нефтехимик
 - : -
28.12 19:30
ЦСКА – СКА
 - : -
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