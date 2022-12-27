Стала известна зарплата нападающего «Нефтехимика» Митякина

Нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин подписал новый контракт с клубом до конца сезона-2025/26. Зарплата игрока составит 20 миллионов рублей в год.

25-летний хоккеист в этом сезоне провел 43 матча и набрал 21 (9+12) очков. Всего на счету Митякина 132 игры в КХЛ и 41 (17+24) очков.

«Нефтехимик» замыкает турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 39 очков.