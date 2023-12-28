«Ак Барс» и «Металлург» в четверг, 28 декабря, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на «Татнефть-Арене» в Казани. Начало — 19:00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск», KHL Prime и Okko Sport и на федеральном телеканале «Матч ТВ». Ключевые события игры «Ак Барс» — «Металлург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Ак Барс» набрал 50 очков и занимает 7-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Металлурга» 59 баллов, команда находится на 1-м месте Восточной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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