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Сегодня, 17:00

«Ак Барс» — «Металлург»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Матч КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» начнется в 19.00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ХК «Ак Барс».
Фото ХК «Ак Барс»

«Ак Барс» и «Металлург» в четверг, 28 декабря, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на «Татнефть-Арене» в Казани. Начало — 19:00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск», KHL Prime и Okko Sport и на федеральном телеканале «Матч ТВ». Ключевые события игры «Ак Барс» — «Металлург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Ак Барс» набрал 50 очков и занимает 7-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Металлурга» 59 баллов, команда находится на 1-м месте Восточной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 44 27 17 59
2 Авангард 42 28 14 59
3 Сал. Юлаев 42 26 16 55
4 Лада 45 23 22 55
5 Трактор 44 24 20 53
6 Автомобилист 45 24 21 53
7 Ак Барс 43 24 19 50
8 Сибирь 45 20 25 48
9 Амур 44 19 25 46
10 Нефтехимик 44 15 29 39
11 Адмирал 42 14 28 37
12 Барыс 43 13 30 33
Западная конференция И В П О
1 Спартак 45 29 16 63
2 Динамо М 44 29 15 62
3 Локомотив 42 28 14 59
4 СКА 44 29 15 59
5 Торпедо 44 27 17 57
6 ЦСКА 44 22 22 48
7 Северсталь 43 19 24 45
8 Динамо Мн 42 18 24 40
9 Куньлунь РС 44 15 29 35
10 Сочи 44 14 30 33
11 Витязь 43 14 29 33
Результаты / календарь
7.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
28.12 15:30
Сибирь – Трактор
 0 : 3
28.12 16:30
Барыс – Авангард
 - : -
28.12 18:00
Лада – Динамо М
 - : -
28.12 19:00
Северсталь – Куньлунь РС
 - : -
28.12 19:00
Витязь – Автомобилист
 - : -
28.12 19:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
28.12 19:00
Ак Барс – Металлург Мг
 - : -
28.12 19:10
Динамо Мн – Спартак
 - : -
28.12 19:30
Сочи – Сал. Юлаев
 - : -
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