Буше может заработать до 136 миллионов рублей по новому контракту с «Авангардом»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Авангарда» Рид Буше в случае выполнения определенных бонусов в следующем сезоне может заработать до 136 миллионов рублей.

В четверг, 30-летний форвард продлил контракт с клубом на прежних условиях. В сезоне-2024/25 американский нападающий заработает 95 миллионов рублей, ранее об этом сообщил «Чемпионат».

Рид Буше выступал за «Авангард» в сезоне-2020/21, после чего провел один сезон в «Локомотиве», а затем вернулся в Омск.

В сезоне-2023/24 форвард набрал 54 (31+23) очка в 40 матчах за «Авангард» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.