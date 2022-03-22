«Ак Барс» и «Автомобилист» интересуются Жафяровым

Как стало известно «СЭ», «Ак Барс» и «Автомобилист» — наиболее вероятные варианты продолжения карьеры для форварда Дамира Жафярова.

В сезоне-2021/22 нападающий «Торпедо» стал четвертым бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ с 45 (18+27) очками в 47 матчах.

Контракт 28-летнего Жафярова с нижегородцами заканчивается 30 апреля.