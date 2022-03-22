«Ак Барс» и «Автомобилист» интересуются Жафяровым
Как стало известно «СЭ», «Ак Барс» и «Автомобилист» — наиболее вероятные варианты продолжения карьеры для форварда Дамира Жафярова.
В сезоне-2021/22 нападающий «Торпедо» стал четвертым бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ с 45 (18+27) очками в 47 матчах.
Контракт 28-летнего Жафярова с нижегородцами заканчивается 30 апреля.
Положение команд
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Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|1 - 1
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 2
|0 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
3 - 0
|3 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|1 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
Результаты / календарь
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26.03
|22.03
|19:30
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Спартак – СКА
|- : -
|22.03
|19:30
|
Авангард – Металлург
|- : -
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