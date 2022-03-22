Региональные власти сократили финансирование «Сибири» на 91 миллион рублей

В 2022 году хоккейный клуб «Сибирь» получит из регионального бюджета на 91 миллион рублей меньше по сравнению с прошлым годом. Как сообщили ТАСС в Министерстве спорта Новосибирской области, связано это с тем, что в прошлом году у клуба Континентальной хоккейной лиги выросли расходы и не было дополнительной финансовой поддержки от спонсоров.

В 2022 году «Сибирь» получит из бюджета Новосибирской области 550 миллионов рублей.

В первом раунде плей-офф КХЛ в сезоне-2021/22 новосибирский клуб проиграл в серии «Салавату Юлаеву» со счетом 1-4.