«Ак Барс» и «Авангард» готовятся ко второму матчу серии в полных составах. В том числе — финны

Как стало известно «СЭ», «Ак Барс» и «Авангард» готовятся ко второму матчу серии первого раунда кубка Гагарина в полных составах.

Ранее сообщалось о возможном отъезде финских легионеров из КХЛ.

В первом матче серии первого раунда плей-офф «Авангард» обыграл «Ак Барс» в овертайме — 2:1. Омский клуб ведет в серии 1-0.

Сегодня, 4 марта, в Казани пройдет второй матч между командами. Начало — в 19.30 по московскому времени.