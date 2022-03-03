ЦСКА — «Локомотив»: все голы второго матча серии плей-офф КХЛ

ЦСКА обыграл «Локомотив» (4:1) во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе московской команды дубль сделал Сергей Плотников. Еще по одной шайбе забросили Виталий Абрамов и Андрей Светлаков. За команду из Ярославля единственный гол забил Артем Анисимов.

ЦСКА повел в серии со счетом 2-0. Следующая игра пройдет в Ярославле 5 марта.