«Ак Барс» встретится с «Автомобилистом» в первом раунде плей-офф КХЛ в четверг, 29 февраля. Игра состоится в ледовом дворце спорта «Татнефть-Арена» в Казани. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Ак Барс» — «Автомобилист» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ, а также за игрой можно следить на официальном сайте КХЛ. Матчи Кубка Гагарина сезона-2023/24 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

Для жителей республики Татарстан трансляция будет доступна на телеканале «ТНВ Татарстан».

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