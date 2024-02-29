«Спартак» на своем льду сыграет с «Северсталью» в первом раунде плей-офф КХЛ 29 февраля, в четверг. Матч состоится во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Спартак» — «Северсталь» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ», а также за игрой можно следить на официальном сайте КХЛ. Матчи Кубка Гагарина сезона 2023 / 2024 транслируют платные онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko.

Красно-белые финишировали в регулярном чемпионате на 4-м месте в Западной конференции. Череповецкий клуб по итогами регулярки расположился на 5-й строчке «Запада».

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