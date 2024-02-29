Нападающий «Витязя» Зубов дисквалифицирован на один матч сезона-2024/25

Нападающий «Витязя» Егор Зубов наказан дисквалификацией на одну игру и денежным штрафом, сообщает пресс-служба КХЛ.

«В соответствии с п. 4.3.2. ст. 28 Дисциплинарного регламента, если игрок наказан третьим и каждым последующим большим штрафом (5 минут) без одновременного наложения Дисциплинарного до конца матча штрафа в разных матчах, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф», — говорится в заявлении лиги.

В регулярном чемпионате КХЛ-2023/24 Зубов сыграл за «Витязь» 48 матчей и набрал 1 (0+1) очко.