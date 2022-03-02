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Сегодня, 22:17

«Авангард» в овертайме победил «Ак Барс» в первом матче серии, Прохоркин сделал дубль

Иван Шитик
Корреспондент

«Авангард» одержал победу в первом матче серии первого раунда плей-офф против «Ак Барса». Омичи выиграли на выезде в овертайме — 2:1.

Дубль в составе «Ястребов» оформил нападающий Николай Прохоркин.

У казанцев единственный гол на счету нападающего Дмитрия Кагарлицкого.

Счет в серии стал 1-0 в пользу омичей. Следующая игра пройдет 4 марта в Казани.

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КХЛ

1/4 финала конференций

«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Прохоркин — 1 (Цегларик, Шарипзянов), 53:01 — 0:1. Кагарлицкий — 1 (Коваленко, Демерс), 55:36 — 1:1. Прохоркин — 2 (Цегларик), 63:52 — 1:2.

Вратари: Билялов — Грубец.

Штраф: 10 — 14.

Броски: 29 (6+13+8+2) — 29 (12+8+6+3).

Судьи: Гашилов, Кулаков.

2 марта. Казань. Татнефть-Арена.

Счет в серии: 0-1.

Дмитрий Кагарлицкий
Николай Прохоркин
ХК Авангард
ХК Ак Барс
4
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
1 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
1 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 1
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 1
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 1
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Динамо М
0 - 0
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
0 - 1
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
1 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
1 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
1 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
0 - 0
3. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
4. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
1 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
1 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
0 - 0
3. Барыс - Металлург
0 - 0
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7.03
2.03 17:00
Сал. Юлаев – Сибирь
 2 : 1
2.03 19:30
Ак Барс – Авангард
 1 : 2 ОТ
2.03 19:30
СКА – Динамо Мн
 8 : 3
2.03 19:30
Динамо М – Северсталь
 3 : 6
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