«Авангард» в овертайме победил «Ак Барс» в первом матче серии, Прохоркин сделал дубль

«Авангард» одержал победу в первом матче серии первого раунда плей-офф против «Ак Барса». Омичи выиграли на выезде в овертайме — 2:1.

Дубль в составе «Ястребов» оформил нападающий Николай Прохоркин.

У казанцев единственный гол на счету нападающего Дмитрия Кагарлицкого.

Счет в серии стал 1-0 в пользу омичей. Следующая игра пройдет 4 марта в Казани.

Хоккей

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1/4 финала конференций

«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Прохоркин — 1 (Цегларик, Шарипзянов), 53:01 — 0:1. Кагарлицкий — 1 (Коваленко, Демерс), 55:36 — 1:1. Прохоркин — 2 (Цегларик), 63:52 — 1:2.

Вратари: Билялов — Грубец.

Штраф: 10 — 14.

Броски: 29 (6+13+8+2) — 29 (12+8+6+3).

Судьи: Гашилов, Кулаков.

2 марта. Казань. Татнефть-Арена.

Счет в серии: 0-1.