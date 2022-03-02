8:3! СКА разгромил минское «Динамо», Гусев набрал 6 очков и установил рекорд КХЛ
СКА одержал разгромную победу над минским «Динамо» в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Северстали». Питерцы выиграли на своем льду со счетом 8:3.
Отметим, что за второй период СКА забросил 7 безответных шайб в ворота соперника.
Нападающий Никита Гусев набрал 6 (1+5) очков в этой встрече. Таким образом, он установил новый рекорд результативности в одном матче плей-офф КХЛ.
Нападающий Андрей Кузьменко сделал дубль и отметился результативной передачей. Защитник Микко Лехтонен набрал 3 (1+2) очка.
Следующая игра серии пройти вновь в Санкт-Петербурге и состоится 4 марта.
Хоккей
КХЛ
1/4 финала конференций
СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 8:3 (1:2, 7:0, 0:1)
Голы: Моисеев — 1 (Гусев, Воробьев), 2:36 — 1:0. Варфоломеев — 1 (Гудачек, Теденбю), 11:32 — 1:1. Теденбю — 1 (бол., Граовац, Крейчик), 13:52 — 1:2. Кузьменко — 1 (Гусев), 20:43 — 2:2. Лехтонен — 1 (бол., Гусев, Кузьменко), 23:49 — 3:2. Гусев — 1 (буллит), 24:44 — 4:2. Кемппайнен — 1 (бол., Лехтонен, Бурдасов), 28:25 — 5:2. Фальковский — 1 (Комаров, Пыленков), 32:59 — 6:2. Бурдасов — 1 (бол., Гусев), 36:54 — 7:2. Кузьменко — 2 (бол., Гусев, Лехтонен), 39:55 — 8:2. Горбунов — 1, 57:25 — 8:3.
Вратари: Юханссон — Рибар (Колосов, 28:25).
Штраф: 14 — 22.
Броски: 35 (11+17+7) — 15 (9+3+3).
Судьи: Гофман, Раводин.
2 марта. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 6146 зрителей.
Счет в серии: 1-0.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
1 - 0
|1 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 1
|0 - 1
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 1
|0 - 1
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
1 - 0
|1 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
1 - 0
|1 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
|1 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 1
|0 - 1
|2.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|2 : 1
|2.03
|19:30
|
Ак Барс – Авангард
|1 : 2 ОТ
|2.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|8 : 3
|2.03
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|3 : 6