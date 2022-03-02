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Сегодня, 22:06

8:3! СКА разгромил минское «Динамо», Гусев набрал 6 очков и установил рекорд КХЛ

Иван Шитик
Корреспондент

СКА одержал разгромную победу над минским «Динамо» в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Северстали». Питерцы выиграли на своем льду со счетом 8:3.

Отметим, что за второй период СКА забросил 7 безответных шайб в ворота соперника.

Нападающий Никита Гусев набрал 6 (1+5) очков в этой встрече. Таким образом, он установил новый рекорд результативности в одном матче плей-офф КХЛ.

Нападающий Андрей Кузьменко сделал дубль и отметился результативной передачей. Защитник Микко Лехтонен набрал 3 (1+2) очка.

Следующая игра серии пройти вновь в Санкт-Петербурге и состоится 4 марта.

Хоккей

КХЛ

1/4 финала конференций

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 8:3 (1:2, 7:0, 0:1)

Голы: Моисеев — 1 (Гусев, Воробьев), 2:36 — 1:0. Варфоломеев — 1 (Гудачек, Теденбю), 11:32 — 1:1. Теденбю — 1 (бол., Граовац, Крейчик), 13:52 — 1:2. Кузьменко — 1 (Гусев), 20:43 — 2:2. Лехтонен — 1 (бол., Гусев, Кузьменко), 23:49 — 3:2. Гусев — 1 (буллит), 24:44 — 4:2. Кемппайнен — 1 (бол., Лехтонен, Бурдасов), 28:25 — 5:2. Фальковский — 1 (Комаров, Пыленков), 32:59 — 6:2. Бурдасов — 1 (бол., Гусев), 36:54 — 7:2. Кузьменко — 2 (бол., Гусев, Лехтонен), 39:55 — 8:2. Горбунов — 1, 57:25 — 8:3.

Вратари: Юханссон — Рибар (Колосов, 28:25).

Штраф: 14 — 22.

Броски: 35 (11+17+7) — 15 (9+3+3).

Судьи: Гофман, Раводин.

2 марта. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 6146 зрителей.

Счет в серии: 1-0.

Никита Гусев
ХК Северсталь
ХК СКА
1
1
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Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
1 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
1 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 1
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 1
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 1
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Динамо М
0 - 0
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
0 - 1
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
1 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
1 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
1 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
0 - 0
3. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
4. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
1 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
1 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
0 - 0
3. Барыс - Металлург
0 - 0
4. Барыс - Металлург
0 - 0
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7.03
2.03 17:00
Сал. Юлаев – Сибирь
 2 : 1
2.03 19:30
Ак Барс – Авангард
 1 : 2 ОТ
2.03 19:30
СКА – Динамо Мн
 8 : 3
2.03 19:30
Динамо М – Северсталь
 3 : 6
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