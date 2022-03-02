8:3! СКА разгромил минское «Динамо», Гусев набрал 6 очков и установил рекорд КХЛ

СКА одержал разгромную победу над минским «Динамо» в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Северстали». Питерцы выиграли на своем льду со счетом 8:3.

Отметим, что за второй период СКА забросил 7 безответных шайб в ворота соперника.

Нападающий Никита Гусев набрал 6 (1+5) очков в этой встрече. Таким образом, он установил новый рекорд результативности в одном матче плей-офф КХЛ.

Нападающий Андрей Кузьменко сделал дубль и отметился результативной передачей. Защитник Микко Лехтонен набрал 3 (1+2) очка.

Следующая игра серии пройти вновь в Санкт-Петербурге и состоится 4 марта.

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КХЛ

1/4 финала конференций

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 8:3 (1:2, 7:0, 0:1)

Голы: Моисеев — 1 (Гусев, Воробьев), 2:36 — 1:0. Варфоломеев — 1 (Гудачек, Теденбю), 11:32 — 1:1. Теденбю — 1 (бол., Граовац, Крейчик), 13:52 — 1:2. Кузьменко — 1 (Гусев), 20:43 — 2:2. Лехтонен — 1 (бол., Гусев, Кузьменко), 23:49 — 3:2. Гусев — 1 (буллит), 24:44 — 4:2. Кемппайнен — 1 (бол., Лехтонен, Бурдасов), 28:25 — 5:2. Фальковский — 1 (Комаров, Пыленков), 32:59 — 6:2. Бурдасов — 1 (бол., Гусев), 36:54 — 7:2. Кузьменко — 2 (бол., Гусев, Лехтонен), 39:55 — 8:2. Горбунов — 1, 57:25 — 8:3.

Вратари: Юханссон — Рибар (Колосов, 28:25).

Штраф: 14 — 22.

Броски: 35 (11+17+7) — 15 (9+3+3).

Судьи: Гофман, Раводин.

2 марта. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 6146 зрителей.

Счет в серии: 1-0.