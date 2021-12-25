«Адмирал» дома обыграл «Нефтехимик» по буллитам
12:36
«Адмирал» обыграл «Нефтехимик» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 Б.
Победный бросок в серии буллитов нанес нападающий команды из Владивостока Джош Кестнер.
«Адмирал» прервал серию «Нефтехимика» из трех побед подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Березин — 4 (Бикмуллин, Шафигуллин), 15:59 — 0:1. Мозик — 3 (Шулак, Гареев), 17:25 — 1:1. Шулак — 6 (Вяч. Ушенин), 50:22 — 2:1. Лещенко — 7 (Клок, Секстон), 51:41 — 2:2.
Победный буллит: Кестнер.
Вратари: Серебряков — Туохимаа.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 36 (8+13+12+3) — 39 (12+10+16+1).
Судьи: Сергеев, Соин.
25 декабря. Владивосток. Фетисов Арена.
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