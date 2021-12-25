«Локомотив» на выезде победил «Амур»

«Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Амур» со счетом 4:2.

В составе ярославцев отличились Егор Коршков, Георгий Иванов, Денис Алексеев и Рид Буше. Хабаровчане ответили точными бросками Даниила Файзуллина и Дмитрия Архипова.

После этого матча «Локомотив» с 54 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Амур» с 38 очками — на десятой строчке Востока.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Голы: Коршков — 9 (Красковский), 7:18 — 0:1. Иванов — 5 (Марченко), 17:22 — 0:2. Файзуллин — 7 (бол., Волгин, Горшков), 18:43 — 1:2. Алексеев — 11 (Анисимов, Буше), 26:12 — 1:3. Архипов — 3 (Файзуллин, Шаров), 48:00 — 2:3. Буше — 11 (Анисимов, Алексеев), 55:43 — 2:4.

Вратари: Бартошак (Аликин, 26:19, 58:15 — 59:33) — Паскуале.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 22 (7+8+7) — 28 (15+7+6).

Судьи: Бирин, Овчинников.

25 декабря. Хабаровск. Платинум-Арена.