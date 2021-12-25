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КХЛ: «Сибирь» — СКА, «Салават Юлаев» — «Автомобилист» и другие матчи 25 декабря

08:30
«Салават Юлаев» на своем льду примет «Автомобилист». Фото ХК «Салават Юлаев»
«Салават Юлаев» на своем льду примет «Автомобилист». Фото ХК «Салават Юлаев»
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В субботу, 25 декабря, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ.

«Амур» — «Локомотив» (10.00 мск)

«Адмирал» — «Нефтехимик» (10.00)

«Сибирь» — СКА (13.30)

«Салават Юлаев» — «Автомобилист» (14.30)

«Трактор» — «Барыс» (15.00)

«Ак Барс» — «Северсталь» (17.00)

«Витязь» — «Металлург» (17.00)

«Динамо» Москва — «Торпедо» (17.00)

«Сочи» — «Спартак» (17.00)

Турнирные таблицы Западной и Восточной конференции — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ //
Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ

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Сергей Ревенко все материалы автора
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