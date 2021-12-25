КХЛ: «Сибирь» — СКА, «Салават Юлаев» — «Автомобилист» и другие матчи 25 декабря
08:30
В субботу, 25 декабря, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ.
«Амур» — «Локомотив» (10.00 мск)
«Адмирал» — «Нефтехимик» (10.00)
«Сибирь» — СКА (13.30)
«Салават Юлаев» — «Автомобилист» (14.30)
«Трактор» — «Барыс» (15.00)
«Ак Барс» — «Северсталь» (17.00)
«Витязь» — «Металлург» (17.00)
«Динамо» Москва — «Торпедо» (17.00)
«Сочи» — «Спартак» (17.00)
Турнирные таблицы Западной и Восточной конференции — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ //
Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ
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