42-летний Попов завершил карьеру хоккеиста и вошел в структуру ЦСКА

Нападающий Александр Попов завершил карьеру хоккеиста, но продолжит работать в системе ЦСКА на должности тренера по развитию игроков, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что в его обязанности будет входить работа с хоккеистами всех трех команд клубной системы — ЦСКА, «Звезды» и «Красной Армии». Контракт с 42-летним Поповым уже подписан.

Форвард выступал за ЦСКА, начиная с сезона-2016/17. В составе армейского клуба он провел 315 матчей, в которых набрал 133 (43+90) очка.

Вместе с командой Попов дважды выигрывал Кубок Гагарина, а в прошлом сезоне был признан самым ценным игроком плей-офф.