42-летний Попов завершил карьеру хоккеиста и вошел в структуру ЦСКА
Нападающий Александр Попов завершил карьеру хоккеиста, но продолжит работать в системе ЦСКА на должности тренера по развитию игроков, сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что в его обязанности будет входить работа с хоккеистами всех трех команд клубной системы — ЦСКА, «Звезды» и «Красной Армии». Контракт с 42-летним Поповым уже подписан.
Форвард выступал за ЦСКА, начиная с сезона-2016/17. В составе армейского клуба он провел 315 матчей, в которых набрал 133 (43+90) очка.
Вместе с командой Попов дважды выигрывал Кубок Гагарина, а в прошлом сезоне был признан самым ценным игроком плей-офф.
Источник: https://t.me/cska_hockey/6645
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|31
|4
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|22
|13
|9
|29
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|Торпедо
|21
|13
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|6
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|23
|11
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|27
|7
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|22
|10
|12
|25
|8
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|22
|9
|13
|22
|9
|Северсталь
|22
|9
|13
|22
|10
|Куньлунь
|23
|8
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|11
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|20
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|17
|9
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|И
|В
|П
|О
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|Металлург
|22
|15
|7
|33
|2
|Автомобилист
|22
|15
|7
|31
|3
|Сал. Юлаев
|21
|13
|8
|29
|4
|Сибирь
|22
|11
|11
|24
|5
|Барыс
|22
|11
|11
|23
|6
|Ак Барс
|21
|9
|12
|22
|7
|Адмирал
|21
|9
|12
|21
|8
|Нефтехимик
|21
|9
|12
|19
|9
|Трактор
|22
|8
|14
|19
|10
|Авангард
|21
|8
|13
|18
|11
|Амур
|21
|6
|15
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|25.10
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|15:30
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Сибирь – Спартак
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|25.10
|16:30
|
Авангард – Барыс
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