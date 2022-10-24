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Сегодня, 23:15

Роман Ротенберг: «Во время тайм-аута мы провели хороший мужской разговор, была хорошая реакция команды»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (4:3).

«Интересный хоккей, сильный соперник, сильный тренерский штаб у соперника. Мы много играли в меньшинстве. В меньшинстве тяжело выиграть. Практически весь второй период мы провели в меньшинстве. В этих моментах мы потеряли много сил. Это нам вернулось и в третьем периоде, где мы потеряли концентрацию из-за удалений.

Во время тайм-аута мы провели хороший мужской разговор, была хорошая реакция команды. Всегда стоит вопрос, как мы реагируем на наши ошибки. Ребята хорошо среагировали. Они молодцы, вытащили такой тяжелый матч против сильного соперника.

Посвятили эту победу Захару Бардакову, который получил очень серьезную травму в прошлом матче в Ярославле. Мы играли единым кулаком. Огромная благодарность команде за самоотдачу и характер. Огромная благодарность болельщикам, которые поддерживали нас несмотря на ни на что. Мы победили, это очень важная игра для нас, важная победа. Но нам есть, над чем работать. Нам нужно подтянуть дисциплину и убрать ошибки. Мы понимали, что соперник просто ждет наших ошибок. Допустили три ключевых ошибки, но в то же время хорошо на них отреагировали и выиграли матч. Работаем дальше и улучшаем нашу систему», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/24/504342.html
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
Роман Ротенберг
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