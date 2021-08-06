Не только Олимпиада. Суперматч России против шведов не оставил равнодушным всех, кто любит спорт

На престижном турнире — Кубке Глинки/Гретцки — российские юниоры вышли в финал, сломив шведов. По ходу матча россияне уступали 0:2 и 2:4.

Кубок Глинки/Гретцки

1/2 финала

Россия U18 — Швеция U18 — 7:5 (1:2, 3:2, 3:1)

Начало полуфинала откровенно удивило. Точнее — действия сборной России. На фоне соперника она смотрелась робко, заметно меньше владела шайбой и никак не могла вернуть себе симпатичную игру, благодаря которой настреляла 21 шайбу в трех матчах группового этапа. Шведы были решительны, активны и остры. На два забитых гола они, может быть, и не наиграли, но себе удобные моменты для бросков создавали и заставляли ошибаться российских хоккеистов. Интересный по своим снайперским задаткам нападающий Леккеримяки сначала здорово сработал на добивании, а затем оформил дубль благодаря помощи партнеров, эффективно перекрывших обзор вратарю Иванову.

Lekkerim?ki has his second of the game and Sweden leads 2-0. Russia is nowhere to be found early.#HlinkaGretzkyCup pic.twitter.com/WrpW2rd9nc — Steven Ellis (@StevenEllisTHN) August 6, 2021

Российская сборная еще до старта турнира считалась основным претендентом на первое место в отсутствие не приехавших канадцев. Матчи в группе полностью коррелировали с этим широко распространенным мнением. После непростой победы над финнами команда Владимира Филатова только прибавляла. Главный тренер сделал важные перестановки, включая разведение двух лидеров нападения Мичкова и Мирошниченко по разным тройкам. Это решение выглядело абсолютно логичным. Необходимая «химия» между двумя по-спортивному эгоистичными бомбардирами никак не проклевывалась, поэтому они еще по ходу второй встречи вместе остались только в первой бригаде большинства. При игре в численном преимуществе переводы Мичкова от правого борта под бросок в касание для Мирошниченко из левого круга вбрасывания смотрелись очень симпатично.

Полагаться все время на лидеров нельзя. Шведская оборона очень здорово играла по главным звездам сборной России и лимитировала опасные выпады с их стороны. Выйти из шокового состояния и вернуться к нормальной жизни нашей команде помогли два фактора — необъяснимая медлительность с принятием решения, что делать с шайбой дальше, у шведского форварда Йонссона и наглость российского нападающего четвертого звена Ларькина, который отчаянно пошел в прессинг в не самой очевидной ситуации. Потеря, перехват и быстрый бросок — для вратаря Хуго Хавелида такое развитие событий стало неожиданностью.

Шаг за шагом россияне стали переламывать ситуацию и прибирать инициативу к своим рукам, адаптировавшись к агрессивной манере сборной Швеции. В начале второго периода Перевалов почти с ленточки пропихнул оставшуюся на какое-то мгновение бесхозной шайбу в ворота. Показалось, что вот теперь своего нашего команда, поймавшая кураж, не упустит. Однако когда речь идет о парнях, которым всего 16—17 лет, то надо принимать во внимание фактор эмоций. Оставить голову холодной и сыграть надежнее в этой ситуации россиянам не удалось. Скандинавы снова вышли вперед уже в следующей смене — великолепный Леккеримяки соорудил хет-трик, — а потом забили еще. Юниорский хоккей во всем великолепии своей непредсказуемости при счете 2:4 закончиться не мог. Слишком мощно выглядит атакующий потенциал этого российского поколения, чтобы его можно было придушить хотя бы на время. Мичков подтвердил свой статус лучшего игрока в своей возрастной категории. Он не просто был активен, лез на чужие ворота и бросал. Именно его умный перехват на своей синей линии и последующий пас от прибавляющего на глазах Перевалова привел к выходу «один в ноль». Лучший юниор мира своего шанса не упустил, и картина мира снова заиграла яркими красками.

U18: снова Леккеримяки, а за ним Угрен выводят Швецию вперед — 2:4.



Но только шайба попадает к Мичкову — и 3:4. Уже веселее!#RUSSWE #снамироссия pic.twitter.com/2SlUQTDGvv — Хоккей России (@russiahockey) August 6, 2021

В идеале от действий сборной России хочется видеть больше слаженных действий, даже если дело касается не добравшихся еще до взрослого хоккея юниоров. Этого не хватало. Зато страсть и самоотдача били через край. Мирошниченко, не набравший очков по ходу погони, сподвиг Петтерссона на удаление, а Григорьев в большинстве зверем рванулся на пятачок и добил шайбу. Роскошный матч и великолепный сюжет. Что еще надо, чтобы провести вечер пятницы?

Правильный ответ — волевая победа сборной России. Больше всего понравился тот факт, что команда Филатова оказалась сильна не только своими лидерами. Ключевые голы были забиты игроками третьего и четвертого звеньев.

Уже в субботу состоится финал против словаков, у которых не было такой впечатляющей россыпи перспективной молодежи уже лет 20. Победа россиян над хозяевами со счетом 9:3 в выставочном матче, который состоялся перед турниром, не имеет никакого значения. Словацкая сборная в группе выросла фантастически, взяв верх над американцами, немцами и шведами, а в полуфинале сокрушила крепких финнов (6:2).

Нападающий Слафковски успел принять участие во взрослом чемпионате мира в Риге. Там его команда обыграла сборную России. На нынешнем турнире невероятно результативно действует форвард Дворски. У него 12 (8+4) очков в 4 матчах! Ему исполнилось всего лишь 16 в июне, а в минувшем феврале он стал автором самого молодого гола в истории словацкого чемпионата (15 лет, 7 месяцев и 18 дней). Его очное противостояние с Мичковым станет одной из интриг золотого матча.