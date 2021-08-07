Наши юниоры победили на Кубке Глинки/Гретцки, обыграв в финале Словакию.

Кубок Глинки/Гретцки. Финал

Россия U18 — Словакия U18 — 7:2 (3:0, 2:1, 2:1)

Защита титула на Кубке Глинки/Гретцки спустя два года была одновременно задачей минимум и максимум. Любой другой результат для очень талантливого поколения стал бы крупной неудачей. Даже не приехавшие на турнир канадцы только в своем сильнейшем составе могли в равной степени с Россией рассчитывать на итоговую победу. Это сугубо теоретический расклад.

В реальности россияне сделали, что и были должны. Не всегда до цели удается добраться без проблем — достаточно вспомнить мучения взрослой сборной на последней Олимпиаде. Юниоры сейчас выиграли турнир настолько убедительно, насколько это было возможно. Немного выбивается из общего ряда полуфинал со шведами, сложившийся по драматичному сценарию, но если оценивать ту игру в целом, то итоговое превосходство сборной России выглядело совершенно закономерным. Команда Владимира Филатова прибавляла по ходу и к решающей встрече вышла на свой пик.

Словаки блестяще выступали на турнире. Их нельзя было считать удобным и проходимым соперником. Но разгром в выставочном матче (9:3) все равно убеждал в том, что команды находятся в разных весовых категориях. Для того чтобы хозяева имели шанс зацепиться за золото, его им должна была самолично вручить сборная России. Наша команда до финала ни разу не выиграла в первых периодах, поэтому к стартовым минутам надо было отнестись с максимальной концентрацией. Этому мог сильно помешать переезд на арену в Пьештяны. Адаптация к новой площадке всегда требует определенного времени. Особенно если существует хоть какая-то разница в температуре. Словакия начала встречу максимально бодро, лихо бежала в атаку и постоянно нагружала работой вратаря Иванова. Однажды за него сыграла штанга после броска Петровски.

Servac Petrovsky with the first good scoring chance, but he hit the post. #HlinkaGretzkyCup pic.twitter.com/DsQp3EXr8n — Steven Ellis (@StevenEllisTHN) August 7, 2021

Рано или поздно хозяева, несмотря на активную поддержку своих трибун, должны были сбавить обороты. Носиться на сумасшедших скоростях с запредельной самоотдачей все 60 минут не может ни одна команда мира. Надежные действия Иванова, забетонировавшего пути к своим воротам, постепенно придали уверенности его партнерам. Важнейшим эпизодом, который решительно поколебал бешеный настрой словаков, стал впечатляющий силовой прием Барабоши. Мощный защитник, выходящий только седьмым, не отличается роскошной работой с шайбой и тонкими ходами. Но умение вовремя отрезвить соперника физическим воздействием в рамках правил в хоккее будет цениться во все времена. Барабоша в районе чужой линии опрокинул навзничь одного из лидеров словаков Слафковски, участника взрослого чемпионата мира в Риге. Пострадавший далеко не сразу поднялся со льда и уехал на скамейку потрясенным. Позднее он вернулся в игру, но картина на льду к этому моменту резко изменилась.

Juraj Slafkovsky was hit hard by Artyom Barabosha.



Slafkovsky was slow to his feet but is still on the bench. #HlinkaGretzkyCup pic.twitter.com/swWtYdsc6Z — Steven Ellis (@StevenEllisTHN) August 7, 2021

Капитан сборной России Мирошниченко, как и почти вся команда, прибавлял в течение турнира и выдал свою лучшую игру в самое нужное время. У него далеко не все получалось с реализацией, поэтому он стал больше действовать на партнеров. Однако именно в финале форвард в полной красе раскрыл свой талант снайпера, завершив точными бросками отличные передачи Квочко и Роговского. Последний был из четвертого звена повышен до второго, по сравнению с прошлым матчем поменявшись местами с Григорьевым, и прекрасно проявил себя.

ЖАРА! Мирошниченко открывает счет в матче, после того как у ворот Элиаша оформилась куча-мала из двух пятерок. 1:0! #RUSSVK #снамироссия pic.twitter.com/xj9JvErez2 — Хоккей России (@russiahockey) August 7, 2021

Когда счет всего 1:0 в твою пользу, то на юниорском уровне ситуация может легко перевернуться в другую сторону. Любой намек на это похоронил защитник Малявин. Он неожиданно смело и в современном стиле сфинтил на чужой синей линии, ускользнул из-под опеки Слафковски и зряче метнул шайбу в верхний угол, отправив в свободный полет бутылку воды словацкого голкипера Элиаша. Такой здоровой наглости российским игрокам обороны в предыдущих матчах явно не хватало.

Малявин добавляет вторую! Очень взросло качнул нападающего, сместился и бросил — и в цель. #RUSSVK #снамироссия pic.twitter.com/vLr9L27u9x — Хоккей России (@russiahockey) August 7, 2021

Преимущество в три шайбы по итогам первого периода вполне комфортное для того, чтобы не волноваться за исход встречи. Эта версия юниорской сборной России могла проиграть в том случае, если бы Иванов, например, начал бросать по собственным воротам. Голкипер поводов для критики не давал, и в пропущенных шайбах его вина была минимальной. Самое главное, что российская команда, получив гол, реагировала на временные трудности быстро и симметрично. Словаки, едва успевшие приподнять голову, снова были утрамбованы в лед. Шикарная атака с ходу с финальным пасом Роговского себе за спину на свободное место под бросок мчавшемуся вперед Мирошниченко тянет на шедевр, который надо пересмотреть раз пять как минимум.

Потенциал многих игроков этой сборной России огромен. Это было ясно специалистам и пару лет назад, и становится очевидным широкой общественности сейчас. Потеря этого поколения может стать преступлением перед хоккейным человечеством. На самих игроках и их клубах лежит большая ответственность в ближайшие пару лет. От того, насколько быстро юные таланты раскроются на взрослом уровне, зависит очень многое в обозримом будущем для российского хоккея.