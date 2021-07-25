На драфте НХЛ выбрали почти три десятка хоккеистов из России. Мы написали обо всех

Представили каждого игрока и рассказали о его перспективах за океаном.

Текст про Федора Свечкова, выбранного под 19-м номером в первом раунде, — здесь.

2-й раунд

33. Прохор Полтапов, «Баффало» (клуб НХЛ) — правый нападающий, ЦСКА (клуб КХЛ)

Подробно обо всех россиянах (за исключением Ильи Федотова), ушедших во втором раунде, мы писали незадолго до драфта. Так что в этом материале их сильные и слабые стороны еще раз перечислять не будем, а прикинем их перспективы в НХЛ.

Не хочется нагнетать, но Полтапову достался один из самых гиблых и безнадежных клубов лиги, из которого звезды бегут со скоростью света. «Баффало» каждые два-три года уходит в перестройку, жонглирует генменеджерами, но всплыть из глубин Марианской впадины не может. Однако что губительно для состоявшихся игроков, то хорошо для дерзких щеглов, которые на развалинах получают кучу шансов и игрового времени.

В случае с Прохором не нужно смотреть на глубину состава, количество и качество другой молодежи «Сэйбрз». Со своей сбалансированностью он может стать как элитным дополнением для лидеров в топ-6, так и зажигать из третьего звена.

38. Даниил Чайка, «Вегас» — защитник, ЦСКА

Когда-то скауты ставили в ранних рейтингах долговязого защитника в начале второго десятка и называли сильнейшим россиянином этот выпуска. Но провальный МЧМ и не самый мощный клубный сезон в системе ЦСКА ожидаемо не позволили попасть в первый раунд. К сожалению, ничего удивительного.

43. Илья Федотов, «Аризона» — левый нападающий, «Торпедо»

Главный сюрприз драфта и самый талантливый нападающий-юниор в системе «Торпедо». Сюрприз — потому что Федотов один из немногих россиян в верхних раундах, кто никогда не привлекался в сборные по своему году. В новом сезоне его должны привлечь к молодежке Игоря Ларионова. Школа «Торпедо» стабильно поставляет для КХЛ работяг, но теперь у автозаводцев есть классный шанс подарить родной лиге улетного игровика. Сейчас Илья тренируется с основой, и главное — дать ему шанс зацепиться за нее уже этим летом.

Инсайдер TSN Боб Маккензи незадолго до драфта сообщал, что некоторые энхаэловские скауты ставили парня из Саратова даже в первый раунд, но большинство из них котировало его на уровне конца второго. Практически все эксперты называют второго бомбардира «Чайки» сильным технарем с роскошной скоростью, позволяющей ему банально объезжать защитников. При этом, обладая огромным атакующим потенциалом, он пашет в обороне и не боится марать руки в грязных зонах.

48. Артем Грушников, «Даллас» — защитник, «Гамильтон» (OHL)

Многие скауты предполагали, что Артем, несмотря на пропуск сезона, может уйти во втором драфте, так что его появление в топ-64 не такая уж неожиданность. Но мало кто думал, что его пикнут раньше Кирсанова и уж тем более Чибрикова. На мой взгляд, Грушников должен был поменяться местами с Кириллом, выдавшим очень качественный сезон. Однако «Даллас» выбрал его, исходя из потребности в талантливых защитниках для второй-третьей пары, и вряд ли разочаровал своих болельщиков.

50. Никита Чибриков, «Виннипег» — левый нападающий, СКА

Я два дня искренне пытался понять, как один из самых техничных вингеров на драфте, звездивший на ЮЧМ, свалился во второй раунд, но так и не получил от североамериканских источников вразумительного ответа. Кори Пронман из The Athletic сказал мне, что скаутов мог отпугнуть не столько фактор длинного контракта со СКА, сколько неидеальное для его роста катание и отсутствие взрывной скорости. Можно подумать, принципиально быстрее Чибрикова катит тот же швед Исак Росен, выбранный под 16-м номером.

Разве Никита Кучеров, которого в свое время на радостях урвала «Тампа» во втором раунде, сильно взрывной? Он и близко не строит свой хоккей за счет быстрого отрыва и ртутных ног. Поэтому игнорирование роскошного вингера, успевшего прекрасно показать себя в КХЛ и на Евротуре, — это дикость, а фанаты «Виннипега» называют выбор Чибрикова не иначе как кражей.

— Когда подходила очередь, все фамилии до и после него в нашем списке были уже зачеркнуты. Наши скауты твердили в один голос: «Чибриков, Чибриков, мы не можем пройти мимо». Вот мы и не прошли, — сказал босс «Джетс» Кевин Чевелдэйофф.

Что тут еще сказать? «Виннипегу» поздравления (настоящие) от «СЭ».

53. Александр Кисаков, «Баффало» — правый нападающий, «Динамо» Москва

А вот по одному из лучших снайперов МХЛ все прогнозы, наоборот, подтвердились. Кисакову предсказывали середину второго раунда — так и вышло. Вот только, в отличие от Полтапова, в боттоме «Баффало» с его «физикой» Александру делать абсолютно нечего. Поэтому ехать в Северную Америку лицу чемпионской молодежки «Динамо» нужно полностью готовым игроком.

3-й раунд

84. Кирилл Кирсанов, «Лос-Анджелес» — защитник, СКА

— Кирсанов выглядит наиболее готовым для НХЛ среди всех наших новобранцев. Впечатляет, что в его годы он уже уверенно смотрится против взрослых соперников, — сказал главный скаут «Кингз» Марк Яннетти.

Многие коллеги справедливо ожидали увидеть одного из сильнейших защитников 2002 года рождения на раунд выше. Однако учитывая, что Кирсанов планирует еще на несколько лет задержаться в России, выбор в топ-96 — адекватная позиция.

87. Дмитрий Костенко, «Монреаль» — защитник, «Спартак»

Марк Бержевен посчитал, что одного русского защитника «Канадиенс» маловато, и задрафтовал одного из самых недооцененных пакмуверов на этом драфте. Еще один тольяттинский воспитанник (помимо Свечкова), который большую часть прошлой регулярки толкался с мужиками в ВХЛ, в «Ладе» играл по 15 минут за матч, в свои 18 выходил на большинство и смотрелся не по годам зрело.

Скауты отмечают, что он умеет классно разгонять атаки, хорошо видит поляну, здорово выходит из-под прессинга, уверенно чувствует себя на чужой синей и быстро работает клюшкой. На родине Дмитрия из-за стиля игры и базовой комплектации называют Кириллом Кольцовым на минималках. Как и любому атакующему защитнику, ему нужно прибавлять в оборонительных аспектах. Этим летом Костенко переехал из «Лады» в «Спартак», и для того чтобы закрепиться в основе красно-белых, придется уделить больше внимания позиционной защите и силовой.

88. Стивен Сардарян, «Баффало» — нападающий, «Янгстаун» (USHL)

Воспитанник петербургского хоккея присоединился к Андрею Алтыбармакяну и Артему Манукяну, став уже третьим этническим армянином, задрафтованным в НХЛ за последние несколько лет. В 2016 году он транзитом через московскую школу «Русь» попал в ЦСКА и в прошлом сезоне здорово дебютировал за «Красную Армию» в МХЛ, насобирав 30 (9 + 21) очков в 50 матчах. Однако в мае Стивен решил продолжить развитие в американской NCAA, а перед тем как присоединиться к Университету Нью-Гэмпшира, проведет сезон с юниорами в USHL.

«Сардарян — очень творческий вингер, который может сыграть и в центре. Вы должны видеть, как играет этот парень. Он сильный, мощный и с низким центром тяжести. Выдающийся плеймейкер», — такую характеристику перед драфтом давал скаут The Draft Analyst Стив Курнианос.

Сам же нападающий заявляет, что любит играть за счет головы и рук, а прибавлять ему нужно в первую очередь в мышечной массе.

Кстати, несколько лет назад родители Сардаряна вели его официальный сайт, где регулярно выгружали статистику сына, активно пытаясь раскручивать его до того, как он попал на радары скаутов, и однажды возили в летний тренировочный лагерь к Майку Бэбкоку. Поэтому неудивительно, что уже в 18 лет он покидает Россию.

4-й раунд

120. Владислав Лукашевич, «Флорида» — защитник, «Локомотив»

Ну какой драфт без ярославских юниоров? Уроженец Магадана, последние пять лет выступающий за «Локомотив», долгое время считался одним из лучших защитников страны 2003 года рождения — во многом его акции обрушила травма, лишившая возможности поехать на ЮЧМ. Несмотря на рост (188 см), Лукашевич очень подвижен, круто катается, не проседает в скорости и не страдает недостатками большинства габаритных защитников, умея вести игру на обоих концах площадки. Есть у Владислава и весьма сносный щелчок. Так что «Флорида» с не самым звездным набором проспектов в обороне вполне могла вытянуть в четвертом раунде потенциального игрока для топ-4.

5-й раунд

132. Николай Макаров, «Коламбус» — защитник, ЦСКА

На серебряном ЮЧМ в Далласе здоровяк (192 см, 106 кг) из «Красной Армии» выглядел достаточно медленно, практически не поддерживал атаку и старался действовать максимально просто. При этом Макаров не был силовой машиной а-ля Никита Задоров, хитующей всех без разбора, и при отборе старался больше работать клюшкой. В «Коламбусе» любят таких бигфутов и при должном прогрессе через несколько лет наверняка будут рассматривать пацана из Перми как потенциального защитника для третьей пары.

135. Артем Гурьев, «Сан-Хосе» — защитник, «Питерборо» (OHL)

Самый загадочный игрок с российским паспортом на драфте. В 2015-м москвич укатил в Канаду, попал в «Торонто Мальборос» (элитарно-богемную школу, воспитавшую Джона Тавареса, Коннора Макдэвида, Джека Хьюза и еще кучу других видных энхаэловцев) и с тех пор играет исключительно на родине хоккея. Прошлый сезон защитнику «Питерборо» пришлось полностью пропустить из-за коронавируса — сейчас мало кто знает, что это за фрукт. Доверимся североамериканским разведчикам и охарактеризуем его как габаритного (191 см, 91 кг) праворукого защитника, выносящего у бортов все живое и способного рулить большинством.

142. Даниил Соболев, «Монреаль» — защитник, «Виндзор» (OHL)

В пятом раунде был выбран чистокровный петербуржец и настоящий воспитанник СКА. Правда, сейчас с армейским клубом его ничего, кроме происхождения, не связывает, а права на него в России принадлежат «Спартаку». Прошлой осенью Соболев пал жертвой властей Онтарио и на год остался без игровой практики. Даниил — крепко сложенный домосед, который играет максимально просто и не чурается блокировать все, что летит в сторону своих ворот.

146. Дмитрий Рашевский, «Виннипег» — правый нападающий, «Динамо» Москва

Еще один продукт петербургских ДЮСШ был пикнут «Монреалем». Рашевский на два-три года старше большинства выпускников драфта — он 2000 года рождения. Правый нападающий из системы московского «Динамо» не поражает ртутным катанием или элитным броском, но в последние два года набирает внушительное количество очков. Выделяет Рашевского среди остальных игроков моторчик внутри него — по ходу своих смен он практически не выключается, и его редко можно увидеть на прямых ногах. А еще у Дмитрия довольно шустрые руки. В прошлом сезоне Дмитрий разрывал «вышку» и доминировал на уровне сверстников в МХЛ, а также успел дебютировать в КХЛ за бело-голубых. Теперь пора выгрызть стабильное место в основе и показать, что через несколько лет он вполне способен стать своим Капризовым для «Джетс».

152. Кирилл Герасимюк, «Флорида» — вратарь, СКА

Недавний ЮЧМ для еще одного воспитанника СКА закончился уже в стартовом матче с США, когда американские юниоры за 21 минуту отгрузили ему четверку и Кирилл превратился из стартера в резервного вратаря. Однако ставить крест после одного неудачного матча, где нервы шалили у всей команды, — моветон. В МХЛ голкипер «СКА-Варягов» выглядел достаточно солидно.

Герасимюк не настолько талантлив, как Ярослав Аскаров, но имеет весь набор, чтобы стать успешным хотя бы на уровне КХЛ: он спокоен, подвижен на ленточке и достаточно быстро работает щитками, редко оставляя шансы на добивание. А некоторые скауты и вовсе считают, что он может стать большой кражей, повторив путь Ильи Сорокина и Игоря Шестеркина. Правда, стать основным именно во «Флориде» будет нереально сложно — после Сергея Бобровского место в рамке «Пантер» забронировано гиперталантливым 20-летним американцем Спенсером Найтом.

6-й раунд

163. Семен Вязовой, «Сиэтл» — вратарь, «Салават Юлаев»

А вот и подъехал первый россиянин в «Кракен». Пока в статусе проспекта, но все же событие для истории. Вязовой, пожалуй, самый талантливый голкипер из школы «Салавата Юлаева» со времен Андрея Василевского. Как и его звездный земляк, Семен любит полагаться на рефлексы. Скауты подчеркивают, что вратарь «Толпара» выкатывается из ворот чуть дальше, чем остальные коллеги по амплуа, но здорово контролирует отскоки и быстро реагирует на добивания.

172. Илья Сафонов, «Чикаго» — центральный нападающий, «Ак Барс»

Один из «переростков», вышедших на драфт не со своим годом, крупный рабочий центр, который не нуждается в особом представлении. В минувшем сезоне Сафонов закрепился в основе «Ак Барса» и съездил на МЧМ в Эдмонтон, где отличился дважды. Даже как-то странно, что с таким бэкграундом Илью выбрали только в шестом раунде. И какая же ирония, что Илья в будущем может оказаться в одной команде с Кирби Даком — тем самым капитаном канадцев, который раскололся об него в контрольном матче и выбыл на несколько месяцев с переломом руки.

180. Матвей Петров, «Эдмонтон» — левый нападающий, «Крылья Советов» (МХЛ)

Главный российский провал. Год назад юниор, родившийся в не самом хоккейном городке Гусь-Хрустальном, стал первым номером импорт-драфта CHL и считался одним из самых одаренных нападающих 2003 года с исключительным броском. Прошлым летом Матвей не сглупил и вовремя решил отказаться от поездки в Онтарио, оставшись играть за «Крылья Советов» в МХЛ, но вдрызг провалил ЮЧМ, проделав за турнир путь от нападающего топ-6 до игрока ротации. Все ожидали, что Петров упадет на драфте, но не думали, что настолько.

185. Вячеслав Пекса, «Торонто» — вратарь, «Ак Барс»

Кайл Дубас драфтует уже второго голкипера из системы «Ак Барса» за последние два года (в предыдущем году «Листья» забрали Артура Ахтямова). Казанский Фабрицио Романо Артур Хайруллин характеризует Пексу как нестабильного голкипера с неочевидными перспективами. А вот директор любительского скаутинга «Торонто» Джон Лилли заявил, что Вячеслав — атлетичный голкипер с большим потенциалом. Но что по-настоящему представляет из себя воспитанник «Магнитки» — для многих загадка.

188. Никита Новиков, «Баффало» — защитник, «Динамо» Москва

«Клинки» решили немного русифицироваться на будущее и застолбить права на еще одного выпускника школы «Динамо». По стилю габаритный (193 см, 94 кг) Новиков напоминает своего партнера по юниорской сборной Николая Макарова — с тем лишь исключением, что Никита куда чаще подключается в атаку.

7-й раунд

196. Даниил Пыленков, «Тампа-Бэй» — защитник, СКА

«Молнии» не были бы самими собой, не забери они хотя бы одного россиянина. Разведслужба «Лайтнинг» во главе с гениальным Элом Мюрреем в седьмом раунде выцепила умного универсального защитника с большим опытом игры в КХЛ. В «Витязе» у Михаила Кравеца Пыленков играл по 20 минут за матч, регулярно выходил на розыгрыш лишнего и, настреляв 19 очков, привлек внимание материнского клуба из Санкт-Петербурга. «Тампа» вновь показала себя образцом адекватности и потратила мусорный пик не на угадайку, а на прогрессирующего семимильными шагами оверэйджера.

198. Иван Воробьев, «Сент-Луис» — нападающий, «Мамонты Югры» (МХЛ)

«Блюзмены» уже давно не шугаются от вида парней из России. Лидер «Мамонтов Югры» и один из лучших бомбардиров Восточной конференции МХЛ практически не проскакивал в рейтингах. Поэтому наверняка для него выбор «Сент-Луиса» — приятная неожиданность и мотивация работать над попаданием на новые ступени.

199. Евгений Кашников, «Сан-Хосе» — защитник, «Гатино» (QMJHL)

«Акулы» тоже в последние несколько лет обрастают россиянами. Кашников уже второй сезон выступает в юниорской лиге Квебека. А значит, скауты успели его неплохо изучить. В прошлом сезоне москвич из независимой школы «Северная Звезда» ненадолго вернулся в Россию, сыграв два десятка матчей за «Академию Михайлова» в МХЛ, а после укатил обратно в «Гатино». Как и Гурьева, Кашникова называют надежным домоседом, способным время от времени приносить пользу у чужих ворот.

200. Егор Наумов, «Каролина» — вратарь, «Локомотив»

Мало кто понимает, чем «Ураганов» привлек ярославец, сыгравший в прошлом сезоне всего 9 матчей за «Крылья Советов». В преддрафтовых списках его фамилия не числилась, и дать какую-то характеристику Наумову затрудняются даже в родном городе. Регулярку Егор должен начать в МХЛ за «Локо».

203. Захар Бардаков, «Нью-Джерси» — правый нападающий, СКА

В России некоторые, помня про прошлогодний выбор Егора Чинахова, весьма смело ставили главное открытие прошлого МЧМ в топ-32. В реальности же мощный правый нападающий с опцией игры в центре залежался до седьмого раунда. За последний год Захар сильно прибавил в атакующих навыках, доказал, что его хоккей не сводится исключительно к конфигурации «биться-бороться», и заставил скаутов взглянуть на себя по-новому.

205. Арсений Сергеев, «Калгари» — вратарь, «Шривпорт» (NAHL)

Воспитанник «Локомотива» и самый таинственный российский голкипер. В 2019-м Сергеев сыграл всего 14 матчей за «Дмитров» в МХЛ-Б и поехал колесить по минорным американским юниоркам. Сказать чуть более точно, что из него может вырасти, можно будет только через сезон, когда Артем начнет играть за Университет Коннектикута в студенческой NCAA.

209. Никита Гуслистов, «Каролина» — правый нападающий, «Северсталь»

Дон Уоддел продолжает превращать «Харрикейнз» в одну из самых русских франшиз в НХЛ, собирая соотечественников Андрея Свечникова. Гордость Андрея Разина и самый молодой российский автор хет-трика в КХЛ (18 лет, 236 дней) успел стать самым обсуждаемым игроком «Северстали» и получить от болельщиков звание наследника Вадима Шипачева. Однако местные регалии не помогли ему попасть даже в топ-200.

218. Кирилл Танков, «Питтсбург» — центральный нападающий, СКА

Давненько на драфте не было пацанов, прошедших школу «Кузни». Если верить пенсильванскому инсайдеру Сету Рорабо, на выборе нападающего, выступающего в МХЛ за «СКА-Варягов», настоял российский скаут «Питтсбурга» и эксперт «Матч ТВ» Александр Хаванов. При этом до драфта Кирилла невозможно было найти ни в одном из скаутских рейтингов.