Белоруссия разгромила Латвию в матче юниорского ЧМ
07:13
Сборная Белоруссии в матче группового турнира юниорского чемпионата мира обыграла Латвию со счетом 6:2.
После этого матча белорусы с 6 очками занимают второе место в группе A, латыши без очков — на пятой строчке.
В другом матче игрового дня США в серии буллитов обыграли Чехию со счетом 2:1. Команды занимают 2-е и 4-е места соответственно.
Юниорский чемпионат мира
Группа A
Белоруссия U18 — Латвия U18 — 6:2
30 апреля. Плейно (Техас). «Чилдренс Хелс Стар-центр».
Группа B
США U18 — Чехия U18 — 2:1 Б
30 апреля. Фриско. «Комерика-центр».
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