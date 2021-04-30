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Белоруссия разгромила Латвию в матче юниорского ЧМ

07:13

Сборная Белоруссии в матче группового турнира юниорского чемпионата мира обыграла Латвию со счетом 6:2.

После этого матча белорусы с 6 очками занимают второе место в группе A, латыши без очков — на пятой строчке.

В другом матче игрового дня США в серии буллитов обыграли Чехию со счетом 2:1. Команды занимают 2-е и 4-е места соответственно.

Юниорский чемпионат мира

Группа A

Белоруссия U18 — Латвия U18 — 6:2

30 апреля. Плейно (Техас). «Чилдренс Хелс Стар-центр».

Группа B

США U18 — Чехия U18 — 2:1 Б

30 апреля. Фриско. «Комерика-центр».

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