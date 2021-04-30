Сборная России в матче юниорского чемпионата мира-2021 обыграла Германию со счетом 6:1.

В составе россиян покер оформил Матвей Мичков (один из голов — в стиле лакросс), еще по шайбе забросили Данила Юров и Илья Квочко. У немцев отличился Конно Корте.

Сборная России с двумя победами в трех матчах лидирует в группе B, Германия не набрала очков и расположилась на последней строчке.

Юниорский чемпионат мира

Группа B

Германия U18 — Россия U18 — 1:6 (0:1, 0:3, 1:2)

Голы: Юров — 2 (Свечков), 10:44 — 0:1. Мичков — 3 (Чибриков, Новиков), 20:30 — 0:2. Мичков — 4 (Грудинин, Чибриков), 27:12 — 0:3. Мичков — 5 (бол., Полтапов, Иванцов), 35:29 — 0:4. Квочко — 1 (Чибриков, Фигурин), 45:48 — 0:5. Корте — 1 (Цап, Росми), 54:31 — 1:5. Мичков — 6 (Фигурин), 58:19 — 1:6.

Нереализованный буллит: Цап (Г), 35:58 (Вратарь).

Вратари: Квапп — С.В. Иванов.

Броски: 17 (7+3+7) — 40 (9+24+7).

Судьи: Кика, Фернандес.

29 апреля. Фриско. «Комерика-центр». 1663 зрителя.