Юниорский ЧМ-2021 по хоккею: расписание и результаты матчей 2 мая, Россия — Чехия
20:00
В ночь на 2 мая пройдут матчи группового турнира юниорского чемпионата мира-2021 (U-18). Мировое первенство проходит в городах Плейно и Фриско (США).
Команды проведут заключительные матчи в группе. В топ-10 бомбардиров этого турнира два россиянина: 16-летний Матвей Мичков (6+1) и нападающий Никита Чибриков (2+4).
2 мая, воскресенье
Группа А
Латвия U-18 — Швеция U-18 (0.00)
Канада U-18 — Белоруссия U-18 (4.00)
Группа В
Россия U-18 — Чехия U-18 (0.00)
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