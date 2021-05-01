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Юниорский ЧМ-2021 по хоккею: расписание и результаты матчей 2 мая, Россия — Чехия

20:00
Россия сыграет против Чехии в заключительном матче группового турнира ЮЧМ-2021. Фото ФХР
Россия сыграет против Чехии в заключительном матче группового турнира ЮЧМ-2021. Фото ФХР

В ночь на 2 мая пройдут матчи группового турнира юниорского чемпионата мира-2021 (U-18). Мировое первенство проходит в городах Плейно и Фриско (США).

Команды проведут заключительные матчи в группе. В топ-10 бомбардиров этого турнира два россиянина: 16-летний Матвей Мичков (6+1) и нападающий Никита Чибриков (2+4).

2 мая, воскресенье

Группа А

Латвия U-18 — Швеция U-18 (0.00)

Канада U-18 — Белоруссия U-18 (4.00)

Группа В

Россия U-18 — Чехия U-18 (0.00)

США U-18 — Финляндия U-18 (4.00)

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