В ночь на 2 мая пройдут матчи группового турнира юниорского чемпионата мира-2021 (U-18). Мировое первенство проходит в городах Плейно и Фриско (США).

Команды проведут заключительные матчи в группе. В топ-10 бомбардиров этого турнира два россиянина: 16-летний Матвей Мичков (6+1) и нападающий Никита Чибриков (2+4).

2 мая, воскресенье

Группа А

Латвия U-18 — Швеция U-18 (0.00)

Канада U-18 — Белоруссия U-18 (4.00)

Группа В

Россия U-18 — Чехия U-18 (0.00)

США U-18 — Финляндия U-18 (4.00)