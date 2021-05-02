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Сборная США в овертайме победила Финляндию на юниорском ЧМ

06:44

Сборная США в матче группового турнира юниорского чемпионата мира обыграла в овертайме Финляндию со счетом 5:4.

После этого матча американцы вышли в плей-офф с третьего места группы B, где встретятся со Швецией, финны заняли первое место и сыграют со Швейцарией.

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