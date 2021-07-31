Юниорская сборная России разгромила сверстников из Словакии в товарищеском матче
31 июля 2021, 23:46
31 июля юниорская сборная России сыграла товарищеский матч против сверстников из Словакии и одержала победу со счетом 9:3.
Игра состоялась в рамках подготовки к предстоящему Кубку Глинки/Гретцки, который пройдет в Пьештянах (Словакия) и Бржецлаве (Чехия).
2 августа российские юниоры стартуют на Кубке Глинки/Гретцки матчем со сборной Финляндии.
Читайте также
Ультиматум Крыховяка, 10 миллионов «Зенита» за Миранчука, отказ от продажи Баринова и остальных. Инсайды Рабинера о «Локомотиве»
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю