Юниорская сборная России разгромила сверстников из Словакии в товарищеском матче

31 июля юниорская сборная России сыграла товарищеский матч против сверстников из Словакии и одержала победу со счетом 9:3.

Игра состоялась в рамках подготовки к предстоящему Кубку Глинки/Гретцки, который пройдет в Пьештянах (Словакия) и Бржецлаве (Чехия).

2 августа российские юниоры стартуют на Кубке Глинки/Гретцки матчем со сборной Финляндии.