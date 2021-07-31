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Юниорская сборная России разгромила сверстников из Словакии в товарищеском матче

31 июля 2021, 23:46

31 июля юниорская сборная России сыграла товарищеский матч против сверстников из Словакии и одержала победу со счетом 9:3.

Игра состоялась в рамках подготовки к предстоящему Кубку Глинки/Гретцки, который пройдет в Пьештянах (Словакия) и Бржецлаве (Чехия).

2 августа российские юниоры стартуют на Кубке Глинки/Гретцки матчем со сборной Финляндии.

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Иван Шитик все материалы автора

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