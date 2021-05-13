В Омске 13 мая завершился финал Первенства ЮХЛ. Победителем турнира стал уфимский «Салават Юлаев», который обыграл «Нефтяник» из Альметьевска — 5:2.

Бронзовые медали завоевали омские «Ястребы». В матче за третье место хозяева турнира в серии буллитов одолели челябинский «Трактор» (3:2 Б).

«Эти ребята в 2019 году стали чемпионами страны в своем возрасте, а в этом сезоне на домашнем льду смогли завоевать третье место в борьбе с сильными соперниками, одержав победу в драматичном матче за бронзовые медали — это достойный результат.

Поздравляю игроков, тренеров, персонал и всех болельщиков. Очередная медаль в копилке нашей Академии, уверен — новые победы впереди! Для этого у нас созданы все условия, что и показал финал ЮХЛ в этом году, который прошел на самом высоком организационном уровне. А главное — у воспитанников Академии есть огромная мотивация и хороший пример — быть лучшими и пробиться в состав обладателей Кубка Гагарина — команду КХЛ «Авангард». Ну а мы им будем всячески в этом помогать", — сказал председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов по итогам турнира.