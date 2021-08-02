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Четыре очка Мичкова помогли России победить Финляндию на Кубке Глинки/Гретцки

18:48
Дубль Мичкова помог России победить Финляндию на Кубке Глинки-Гретцки. Фото ФХР
Дубль Мичкова помог России победить Финляндию на Кубке Глинки-Гретцки. Фото ФХР
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Юниорская сборная России с победы начала выступление на Кубке Глинки/Гретцки. Российская команда переиграла Финляндию со счетом 5:2.

Сборная России в каждом из периодов выходила вперед, но финны дважды сравнивали счет. Однако в третьем периоде финны не сомгли забросить ответную шайбу. Последние два гола сборной России были забиты в пустые ворота

Лидер российской команды Матвей Мичков набрал четыре очка в этой встрече. Он забил два гола и сделал две голевые передачи.

Также в составе сборной России отмечались нападающий Илья Квочко, защитник Михаил Гуляев, а также форвард Глеб Трикозов.

Голкипер Сергей Иванов отразил 32 броска по своим воротам.

3 августа сборная России сыграет против команды Швейцарии. После группового этапа четыре лучшие команды турнира сыграют в полуфиналах (6 августа), а затем состоятся медальные игры (7 августа).

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Иван Шитик все материалы автора

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