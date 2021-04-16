В Госдуме прокомментировали недопуск Мирошниченко на ЮЧМ по решению властей США

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила корреспонденту «СЭ», что у американцев есть возможность убирать спортсмена с чемпионата мира по надуманным причинам, комментируя отказ властей в допуске в страну российского хоккеиста Ивана Мирошниченко на ЮЧМ-2021.

«Подобные случаи происходили неоднократно. С одной стороны, любая страна может отказать каждому гражданину в выдаче визы, не важно, спортсмен он или обычный человек. Но бывают надуманные причины, а бывают существующие. Например, Ивана Скобрева, когда он был юниором, тоже не пустили на чемпионат мира в Канаду. Но у его родителей действительно были проблемы, из-за которых спортсмену не выдали визу. Сейчас, наверное, у американцев есть любая возможность убирать спортсмена с ЧМ по надуманным причинам, говоря, что не хотят его там видеть, поскольку он сильный. Ранее подобных проблем не возникало, они появились недавно. На месте Ивана Мирошниченко и федерации я бы наняла адвоката, чтобы выяснить причину отказа миграционной службы», — сказала Журова «СЭ».

Ранее стало известно, что американские власти запретили въезд в страну форварду юниорской сборной России Ивану Мирошниченко. Причины отказа не объясняются. Хоккеист пропустит ЮЧМ-2021.

(Вероника Ротенберг)