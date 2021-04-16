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Форвард юниорской сборной России Мирошниченко пропустит ЮЧМ по решению властей США

11:46
Иван Мирошниченко. Фото ХК "Омские Ястребы"
Иван Мирошниченко. Фото ХК &quot;Омские Ястребы&quot;
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Форвард «Омских Ястребов» и юниорской сборной России по хоккею Иван Мирошниченко пропустит юниорский чемпионат мира в Техасе по решению властей США, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, Миграционная служба США по неизвестным причинам не пускает россиянина на территорию страны. У хоккеиста имеется виза для въезда в штаты.

Юниорский чемпионат мира запланирован на 27 апреля — 7 мая. Вся команда России вылетит в США 19 апреля.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/hockey/news-4323325-lider-yuniorskoj-sbornoj-rossii-ivan-miroshnichenko-propustit-yuchm-po-resheniyu-vlastej-ssha.html

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