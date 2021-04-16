Форвард юниорской сборной России Мирошниченко пропустит ЮЧМ по решению властей США
11:46
Форвард «Омских Ястребов» и юниорской сборной России по хоккею Иван Мирошниченко пропустит юниорский чемпионат мира в Техасе по решению властей США, сообщает «Чемпионат».
По данным источника, Миграционная служба США по неизвестным причинам не пускает россиянина на территорию страны. У хоккеиста имеется виза для въезда в штаты.
Юниорский чемпионат мира запланирован на 27 апреля — 7 мая. Вся команда России вылетит в США 19 апреля.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/hockey/news-4323325-lider-yuniorskoj-sbornoj-rossii-ivan-miroshnichenko-propustit-yuchm-po-resheniyu-vlastej-ssha.html
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