Форвард юниорской сборной России Мирошниченко пропустит ЮЧМ по решению властей США

Форвард «Омских Ястребов» и юниорской сборной России по хоккею Иван Мирошниченко пропустит юниорский чемпионат мира в Техасе по решению властей США, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, Миграционная служба США по неизвестным причинам не пускает россиянина на территорию страны. У хоккеиста имеется виза для въезда в штаты.

Юниорский чемпионат мира запланирован на 27 апреля — 7 мая. Вся команда России вылетит в США 19 апреля.