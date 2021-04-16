ИИХФ проверит информацию о недопуске Мирошниченко на ЮЧМ по решению властей США
Представитель ИИХФ по связям с общественностью Адам Стейсс прокомментировал отказ американских властей в допуске в страну российского хоккеиста Ивана Мирошниченко на юношеский чемпионат мира—2021.
«В данный момент нам просто необходимо собрать больше информации и координироваться с местным оргкомитетом и Федерацией хоккея России, прежде чем мы примем решение о дальнейших шагах. На данном этапе мы лишь собираем информацию», — цитирует Стейсса РИА «Новости».
Ранее стало известно, что форварду юниорской сборной России Ивану Мирошниченко был запрещен въезд в США. Причины отказа не объясняются. Хоккеист пропустит ЮЧМ-2021, который запланирован на 27 апреля — 7 мая.
Дополнительная информация:
https://rsport.ria.ru/20210416/miroshnichenko-1728615511.html
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