ИИХФ проверит информацию о недопуске Мирошниченко на ЮЧМ по решению властей США

Представитель ИИХФ по связям с общественностью Адам Стейсс прокомментировал отказ американских властей в допуске в страну российского хоккеиста Ивана Мирошниченко на юношеский чемпионат мира—2021.

«В данный момент нам просто необходимо собрать больше информации и координироваться с местным оргкомитетом и Федерацией хоккея России, прежде чем мы примем решение о дальнейших шагах. На данном этапе мы лишь собираем информацию», — цитирует Стейсса РИА «Новости».

Ранее стало известно, что форварду юниорской сборной России Ивану Мирошниченко был запрещен въезд в США. Причины отказа не объясняются. Хоккеист пропустит ЮЧМ-2021, который запланирован на 27 апреля — 7 мая.